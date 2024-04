25 anni di Stelle nello Sport, ecco il DocuFilm

Cari Amici,

è un anno speciale per noi! Per i 25 anni di Stelle nello Sport, abbiamo realizzato un DocuFilm che racconti la nostra storia e il percorso dello sport ligure dal 2000 a oggi.

Dalla prima celebrazione degli sportivi al Dixieland di Quarto nel giugno 2000 all’ultimo SportAbility Day organizzato lo scorso 23 settembre al My Sport Sciorba Stadium: la proiezione, oltre a rivivere i momenti più suggestivi dei primi 24 Galà delle Stelle (al Ferraris, al Teatro Carlo Felice, al Porto Antico), mette a fuoco tutte le iniziative del progetto: la creazione di una rete a sostegno di progetti sociali importanti (storicamente la Fondazione Gigi Ghirotti e da due anni il sogno di un campo sportivo in Madagascar senza dimenticare i fondi raccolti per l’emergenza Ponte Morandi, Covid-19 e le popolazioni terremotate di Amatrice), la Festa dello Sport in partnership con il Porto Antico di Genova, il forte rapporto con il mondo della Scuola tramite il format “Una Classe di Valori”, il concorso “Il Bello dello Sport” e il filone #piugustoperlavita con Villa Montallegro per la sessione dedicata ad Alimentazione & Sport, il Premio Fotografico “Nicali-Iren” e l’Annuario Ligure dello Sport.

Potrete vedere il DocuFilm al seguente link www.stellenellosport.com/25anni/

Saremo lieti se lo vorrete condividere questo link anche sui vostri social, siti, chat e far conoscere così a tanti amici il nostro impegno per lo sport e a favore della Gigi Ghirotti.

Grazie per la sempre squisita attenzione e collaborazione! Uno sportivo abbraccio!

---------------------------------------------------------------------

Michele Corti - Marco Callai - Cristina Cambi