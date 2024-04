Calcio, Prima Categoria. Baia Alassio, mister Sardo tra presente e futuro: "Campionato di alto livello, valuteremo con la società se proseguire insieme"

La Baia Alassio a 90 minuti dalla fine del campionato di Prima Categoria ipoteca il terzo posto con una stagione brillante ma che ha visto Millesimo e Argentina Atma avere qualcosa in più.

Ad analizzare l'annata giallonera è mister Enrico Sardo: "Sono soddisfatto di questa stagione perchè è stato fatto un campionato di alto livello, penso che potevamo fare anche meglio ma guardando i valori di questo campionato sono rispettati i pronostici visto che Millesimo e Argentina avevano qualcosa in più".

Sul futuro il tecnico è chiaro: "Se parte di entrambe le parti ci sarà l'idea di crescere ripartiremo da qua, ma deve essere una cosa reciproca con la società che deve essere convinta del sottoscritto e viceversa: dopo la partita di domenica ci siederemo e valuteremo se andare avanti insieme".

Il pensiero di Sardo va anche a Mattia Giani, deceduto dopo un malore in campo: "A me piace pensare che questo ragazzo se sia andato con il sorriso con quello che gli piaceva fare, cioè giocare a calcio. Il pensiero è verso ai suoi cari e famigliari: sono variabili che noi umani non possiamo prevedere: una pagina tristissima".