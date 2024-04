Calcio, Andora. Battesimo vincente ad Altare per Mattia Furlanetto: "Felice del mio contributo, ora chiudiamo al meglio la stagione"

L'Andora ha subito ripreso il passo veloce, dimostrato durante buona parte del girone di ritorno, dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa della capolista Millesimo.

I biancoblu hanno infatti battuto 4-1 a domicilio l'Altarese, con le doppiette di Greco e Melegazzi.

Oltre alla soddisfazione per i tre punti, in casa biancoblu è arrivato anche l'esordio per Mattia Furlanetto, difensore classe 2005:

"Sono veramente felice per aver esordito in Prima Squadra e aver dato una mano ai miei compagni. Ora alleniamoci al meglio questa settimana, per chiudere al meglio il campionato contro il Vadino".

ALTARESE - ANDORA 1-4

Marcatori: 20’ Melegazzi, 30’ Greco, 45’ Leskaj, 47’ Melegazzi, 70’ Greco.

Altarese: Montano, Esposito, Valle P., Marsio, Vallarino, Gonzalez Fernandez, Shahini (74’ Perversi), Gallo, Uruci, Intili (78’ Provato), Leskaj.

All. Sportelli - Pellegrino.

Andora: Rossi, Griffini (46' M. Furlanetto), Amico, Pollio (80’ Calamela L.), Costamagna, Franco, De Boni, Guardone (71’ Furlanetto L.), Greco (81’ Banchero), Melegazzi (73’ Bonese), Botte.

Allenatore: Rattalino.