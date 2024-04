Calcio, Carcarese. Pazienza e sagacia per mister Ponte per battere la Sestrese: "Loro forti, ma sapevamo che alla lunga avrebbero lasciato spazi" (VIDEO)

“Complimenti alla San Francesco Loano per la vittoria del campionato, un successo super meritato. Per quanto riguarda la nostra partita con la Sestrese, gli avversari hanno fatto un primo tempo di alto livello, noi siamo stati molto bravi a sacrificarci e a trovare il pari sul finale di frazione. Nella ripresa abbiamo fatto entrare Brovida e Saviozzi e cambiato modulo, sapevamo che la Sestrese non avrebbe potuto reggere a quei ritmi e così è stato. Abbiamo trovato gli spazi, gli uno contro uno e abbiamo vinto la partita, avendo anche tante occasioni in ripartenza oltre ai gol. Loro davanti hanno 4 attaccanti stratosferici e quando attaccavano erano pericolosi, ma dietro siamo stati impeccabili. Peccato per il pari di domenica scorsa, ma dobbiamo considerare che abbiamo fatto una rincorsa stupenda e pareggiare con il Ceriale non bisogna considerarlo una sconfitta, è un risultato che nell’arco del campionato ci sta. Ora siamo sempre attaccati ad un filo di speranza, domenica prossima andremo a Pra per affrontare un’altra grande di questo campionato vedremo cosa succederà"