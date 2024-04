Calcio, Borghetto. I granata vogliono rialzare subito la testa. Mister Perrone: "Con l'Imperiese un vero blackout, ma resta tutto aperto"

"Già al termine del girone di andata avevo detto che ci restava un jolly in mano da giocarci durante il ritorno: lo abbiamo fatto domenica scorsa perdendo in maniera meritata la gara con l'Imperiese".

In effetti la sconfitta per 4-1 dei ragazzi di mister Edmondo Perrone in casa del team ponentino è stata particolarmente pesante, non tanto per le dimensioni del risultato, ma per l'atteggiamento visto in campo.

"Il nostro rimpianto - racconta il tecnico borghettino - è stato proprio quello: non aver interpretato la partita per come sappiamo fare. Probabilmente avendo una rosa giovane abbiamo patito a livello emotivo.

Ora con il Bordighera Sant'Ampelio possiamo tornare a dimostrare di essere noi stessi, in una sfida che a livello di classifica potrà dire tantissimo.

E' chiaro che da parte nostra faremo il possibile per garantirci almeno lo spareggio con l'Imperiese, ma se non dovesse essere così la nostra società per filosofia propria non farà sicuramente drammi. Il primo posto sarebbe un premio importante per questi ragazzi, ma sappiamo che abbiamo dall'altra parte una concorrente con tante qualità.

In Prima Categoria saltando i playoff? Al momento non ci sono liguri in pericolo in Serie D, ma non possiamo subire questo tipo di variabili. Pensiamo al nostro cammino, il resto si vedrà".