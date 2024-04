Calcio, Legino. Alessio Tobia entra nella storia verdeblu, domenica il primo gol: "Grazie ai compagni per la fiducia. Juniores? Playoff premio per una grande annata"

Ribadire l'importanza del cognome Tobia all'interno del complesso del Ruffinengo può apparire quasi superfluo nel corso degli anni.

Da bomber Gianni, passando per mister Fabio, fino ad arrivare a Nicolò (ora al Borgosesia in Serie D), sono stati davvero tanti i riferimenti che stagione dopo stagione hanno accompagnato il club del presidente Carella.

Il testimone, sul rettangolo verde, ora è passato ad Alessio, classe 2006, che contro il Camporosso ha avuto modo, su calcio di rigore, di realizzare la prima marcatura in Prima Squadra:

"Ovviamente sono davvero felice per essere entrato nel tabellino dei marcatori della stroria del Legino - racconta Alessio - ma la fiducia che mi hanno dato i compagni più esperti, permettendomi di andare a calciare dal dischetto quando il risultato era ancora sullo 0-0, ha rappresentato per me una spinta in più.

Il finale di stagione con la Juniores? Ci siamo guadagnati i playoff per il titolo regionale grazie a un'annata davvero positiva. Sta a noi adesso scendere in campo e confermare il nostro valore. Il nostro percorso inizierà sabato al Ruffinengo contro il Bogliasco e faremo il possibile per partire con il piede giusto".