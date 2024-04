Calcio. Piovono rinunce, non si giocheranno nemmeno Cairese - Forza e Coraggio e Villanovese - Matuziana

Giornata di riposo per la Cairese

E' una pessima tendenza quella che si è registrata nell'ultimo fine settimana in tre diversi gironi in cui sono coinvolte le squadre del nostro comprensorio.

Dopo la rinuncia del Sanremo 2000 contro il Millesimo, in poche ore è arrivata la conferma della mancata disputa di Cairese - Forza e Coraggio, in Eccellenza, e di Villanovese - Matuziana, nel girone A di Seconda Categoria.

In entrambi i casi la partita non verrà disputata per assenza delle formazioni ospiti.

Un campanello d'allarme da non sottovalutare .