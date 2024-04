Calcio, Serie D. Lo "spareggio" playoff al Vado, Valagussa gol e Bra è espugnata

BRA-VADO 0-1 (Valagussa)

90'+7: triplice fischio dell'arbitro. Il Vado espugna il Bravi per 1-0. Decide il gol, in apertura, di Valagussa. Non basta ai giallorossi un'ottima ripresa

90'+4 giallo per Fresia che eccede con le perdite di tempo

90'+1 ammonito Marchisone

90' assegnati sette minuti di recupero

88' finisce la partita di Lo Bosco, in campo Manes

85' Cenci ammonito

83' out Bosio, entra Vaiarelli. Per il Vado esce Capra, entra Spanu

82' ancora Bra all'attacco. Giallombardo da fuori area, Fresia attento e respinge

79' per il Vado entra Cenci, gli fa posto l'autore del gol Valagussa

73' ottima azione della squadra di Floris sull'out di sinistra: Marchisone scambia con Pautassi che mette in mezzo. Gyimah si avventa sul pallone ma calcia fuori

70' nuovo cambio in casa Vado: esce l'ex di turno Merkaj, al suo posto Donaggio

69' cartellino giallo all'indirizzo di Musso

66' ammonito Cottafava per proteste

65' cambio per Cottafava: Peretti sostituisce Pera

61' ammonito Floris per proteste

60' incredibile occasione sciupata dai padroni di casa. Su un cross proveniente da sinistra (autore Pautassi), Ropolo, in proiezione offensiva, anticipa tutti ma mette fuori di testa

59' cartellino giallo anche per Capra

57' ammonito Lo Bosco

54' giallorossi pericolosi. Traversone di Marchisone, il pallone raggiunge Bosio che gira verso la porta difesa da Fresia: leggermente imprecisa la conclusione dell'esterno

53' doppio cambio Bra: escono Gerbino e Fogliarino, in campo Gyimah e Tuzza

47' Valagussa a terra dopo uno scontro con un avversario. Dopo qualche attimo di apprensione il giocatore si rialza e riprende a giocare

46' via al secondo tempo: nessun cambio da parte degli allenatori

SECONDO TEMPO

45'+2 termina il primo tempo con la squadra ligure avanti di una rete

45'+1' Bra vicino al pari. Sugli sviluppi di un corner Musso si coordina ed effettua una rovesciata: pallone di poco a lato

45' assegnati due minuti di recupero

41' il Bra ci prova con Marchetti il cui tiro dal limite dell'area si spegne alto sopra la traversa

28' ammonito Gerbino (diffidato, salterà la prossima)

26' Giallombardo rischia il giallo per una trattenuta prolungata ai danni di Capra, l'arbitro lo grazia

20' Bra in difficoltà in questa prima fase di partita

14' Pera da fuori area, di prima intenzione, non inquadra la porta

6' Vado in vantaggio. Capra, su un lancio dalle retrovie, corregge di testa per Valagussa che non lascia scampo a Piras, 0-1

3' Marchetti rimane a terra dopo uno scontro di gioco, necessario l'intervento dei sanitari

1' fischio d'inizio del direttore di gara (ore 15.03)

Osservato, prima dell'inizio della partita, un minuto di silenzio in ricordo del giovane calciatore tragicamente scomparso Mattia Giani

Bra: Piras, Ropolo, Musso, Pautassi, Fogliarino, Marchetti, Giorcelli, Giallombardo, Bosio, Marchisone, Gerbino. A disp: Tchokokam, Magnaldi, Tos, Matija, Gyimah, Tuzza, Omorogbe, Saretti, Vaiarelli. All Floris

Vado: Fresia, Codutti, Cannistrà, Mikhaylovskiy, Capra, Dodaro, Lo Bosco, Merkaj, Ferrieri, Valagussa, Pera. A disp: Grenna, Cenci, Donaggio, Manes, Mele, Fatnassi, Corsa, Peretti, Spanu

Arbitro: Marco Costa di Busto Arsizio; assistenti Francesco Pirola di Abbiategrasso e Domenico Damato di Milano