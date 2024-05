Calcio, Albenga. Ancora nessuna fumata bianca, manca il sigillo dall'assemblea dei soci

E' un senso di disorientamento marcato quello che si percepisce tra i sostenitori dell'Albenga in questi giorni.

Dopo la visita della nuova proprietà ai giocatori e l'annuncio dell'accordo trovato tra le parti, resta in ballo l'unico passaggio formale, al netto dei comunicati del club, determinante per l'ingresso dei nuovi soci: l'assemblea con i relativi verbali di entrata e di uscita dei vecchi e dei rinnovati quadri dirigenziali.

Non essendo le società dilettantistiche società per azioni, di fatto l'assemblea rimane l'unico passaggio effettivamente dirimente per comprendere se una società sia effettivamente passata di mano.

Dell'appuntamento, filtrato, per lunedì non vi è stato riscontro, così come al momento di nuovi incontri in agenda.

Non resta quindi che aspettare, seppur la lancetta dell'orologio, tenendo conto degli adempimenti da rispettare in vista del prossimo campionato, continui a correre.