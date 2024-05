Calcio. Inizia il cammino verso la Promozione, subito il bastione granata del Multedo Levante

L'ultimo passo da compiere prima del girone regionale, il Città di Savona per arrivare a battagliare per il salto in Promozione dovrà però riuscire laddove in campionato tutti hanno fallito: espugnare il "Pertini", il fortino del Multedo Levante.

I granata di Bazzigalupi sono ancora invitti nel campo di casa, un catino fino ad ora inattaccato e causa di tante polemiche per la limitata disponibilità di tagliandi a favore del pubblico biancoblu.

I gruppi organizzati hanno già annunciato la propria assenza dai gradoni dell'impianto di Pegli, ma nella truppa di mister Biffi c'è il chiaro intento di volersi giocare fino in fondo le proprie (e tante) carte.

In campionato finì 2-2, mentre la gara disputata a Quiliano vide gli ospiti prevalere 4-3. Sfide con tanti gol, ma verosimilmente oggi pomeriggio la partita potrebbe di colpo farsi più impastata.

L'opzione supplementari, infatti, potrebbe allargare l'ottica di entrambi gli undici in campo, ma per proseguire la propria strada, gli Striscioni dovranno per forza vincere: in caso di parità, il miglior piazzamento nella regular season, garantirebbe il passaggio del turno ai genovesi.

Arbitra Rodio di Genova, fischio d'inizio alle 15:00.

Webcronaca su Svsport.it