Calcio. Il dilemma di Carparelli: "Offro e chiedo professionalità. Due mesi per capire se varrà la pena continuare"

E' un post abbastanza lungo quello in cui Marco Carparelli sottolinea di fatto le opzioni per il suo futuro.

L'attaccante classe 1976, reduce dall'ennesima stagione in doppia cifra, non esclude la possibilità di lasciare il calcio giocato, non senza nascondere un pizzico di amarezza.

"Una vita dedicata al calcio, rinunciando alle uscite con gli amici, tante volte alla scuola.

Una vita dedicata ad un amore, per me unico e solo.

Una vita di rinunce e sacrifici, perché diventare un calciatore non è facile come sembra.

Una vita da professionista, sempre.La stessa che ho portato con me quando ho deciso di giocare nei dilettanti.Il primo ad arrivare agli allenamenti, l’ultimo ad andarmene.

Ho pulito spogliatoi, lavato casacche, spalato l’acqua sui campi, non ho mai fatto di me, una persona superiore alle altre, anzi.

Ogni partita l’ho giocata come fosse una finale, anche da infortunato, col coltello tra i denti.La mia passione non è mai venuta meno, nemmeno nelle serie cadette.

A 47 anni mi ritrovo con 458 presenze tra i professionisti, 279 nei dilettanti,con un bottino di 414 reti complessive messe a segno.

Questi 2 mesi me li prendo per pensare, se varrà realmente la pena continuare a giocare con la mia professionalità, che dovrà esser ricambiata con altrettanta professionalità, cosa che invece ultimamente è venuta meno, oppure semplicemente appendere le scarpe al chiodo.

42 anni dedicati al calcio, e mentre voi continuate a parlare e giudicare, anche quest’anno doppia cifra, 14.

Un caro saluto, Marco Carparelli 7."