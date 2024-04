Calcio. Città di Savona in finale playoff: agli striscioni basta l'1-1 dopo i supplementari, Vadese fuori a testa alta

CITTA' DI SAVONA - VADESE 1-1 (30' Rizzo rig. - 59' Piu)

FINISCE QUI! E' 1-1 TRA CITTA' DI SAVONA E VADESE AL TERMINE DEI SUPPLEMENTARI. GLI STRISCIONI, IN VIRTU' DEL MIGLIOR PIAZZAMENTO IN CAMPIONATO, ACCEDONO ALLA FINALE PLAYOFF DEL GIRONE B CONTRO IL MULTEDO

119' Rizzo si autolancia in campo aperto servendo in mezzo per Panucci che, in tuffo, spedisce a lato. Resta a terra nel frattempo Incorvaia, probabile che si giochi fino al 121'

116' spizzata di testa di Vallone che non riesce però ad indirizzare verso la porta, Bova con tutta la calma del caso si incarica del rinvio dal fondo

115' scocca il minuto numero centoquindici di questa infinita semifinale playoff, il Savona gioca con il cronometro a difesa del pareggio che varrebbe la qualificazione alla finale di sabato col Multedo, ma la Vadese ci crede ancora

113' Kuci e Calcagno le ultime mosse di Biffi, fuori Romano e Rapetti

111' break di Romano che tenta la sgasata sulla sinistra portandosi però il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Monte inserisce anche Tona per Esposito, azzurrogranata super offensivi per l'assalto finale

108' la traversa di Vallone sulla punizione dalla trequarti mancina, secondo legno di giornata per la squadra di Monte, che continua a premere in questi ultimo scorcio di semifinale playoff

107' Vadese costretta a giocarsi il tutto per tutto alla ricerca del gol 2-1, Beani intanto rimedia un cartellino giallo dopo un contrasto con Salis

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Inversione di campo e via al secondo tempo supplementare

105' Panucci in mezzo per il velo di Rapetti a liberare il destro di Beani, destro di prima intenzione che termina a lato

102' poco gioco e tante interruzioni in questo primo tempo supplementare, con giocatori stanchi che faticano a creare chiare situazioni da gol

100' ammonito Rizzo, evidente trattenuta ai danni di Salis

95' Cherkez sta rischiando qualcosa a livello di cartellini, Biffi intanto inserisce Panucci al posto di un esausto Pondaco

94' Piu gira di testa il traversone di Signori, pallone sbucciato che non crea problemi a Bova

91' Cherkez salta Garbini ma si allunga troppo la sfera, rimessa dal fondo per la Vadese

Si parte!

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

Tempi supplementari all'Olmo-Ferro, Savona-Vadese si giocheranno la qualificazione nella prossima mezz'ora, con gli striscioni che, in caso di parità al 120', strapperebbero il pass alla finale di sabato prossimo contro il Multedo

90'+5' Apicella devia in angolo il traversone di D'Anna, ma Porzio di Genova non fa battere fischiando la fine dei tempi regolamentari scatenando la rabbia della panchina della Vadese. Ammonito Esposito per proteste

90'+2' Beani dalla distanza calcia in porta, sfera che sorvola la traversa

90' inizia il recupero, cinque i minuti di extra time prima dei supplementari

88' Esposito da fuori calcia con il sinistro senza inquadrare lo specchio, si va da una parte all'altra con poca lucidità ma con la voglia di cercare il colpo del ko

87' il solito Cherkez con la traiettoria a rientrare, raccoglie Romano sul secondo palo che sbaglia però la misura del successivo cross

86' Beani conquista un prezioso corner che tiene la Vadese lontana dalla porta di Mitu, ci prova a chiuderla prima del novantesimo la squadra di Biffi

83' angolo di Cherkez, Romano calcia al volo con il destro, Mitu para a terra senza problemi

81' entriamo negli ultimi dieci minuti, l'ipotesi supplementari inizia a prendere quota

75' Ninivaggi lascia il posto a Vallone, forze fresche in attacco per Monte

73' Beani sbaglia una facile apertura a sinistra per Romano, sul capovolgimento di fronte Piu non riesce a sfruttare la superiorità: la stanchezza inizia a farsi sentire

70' la Vadese ha alzato i giri del motore, giallo per Pondaco dopo un contrasto con D'Anna, Monte in panchina continua ad incitare i suoi

67' questa volta l'attaccante azzurrogranata colpisce in pieno la barriera, si salvano gli striscioni

66' serpentina di Ninivaggi atterrato al limite da Matarozzo, altra mattonella interessante per Piu, in posizione ancor più centrale rispetto al gol di sette minuti fa

64' Savona che pare leggermente scosso dalla rete subita, fino a quel momento non aveva concesso quasi nulla la formazione di casa

61' ancora una volta un episodio a modificare gli equilibri in campo, azzurrogranata ora sulle ali dell'entusiasmo alla ricerca del sorpasso

59' IL PAREGGIO DELLA VADESE! Deliziosa punizione calciata da Piu, destro potente e preciso che scavalca la barriera prima di insaccarsi a fil di palo dove Bova non può intervenire



58' Beani per Barone, primo cambio in casa biancoblu. Nella Vadese c'è Giannone al posto di Mandaliti

53' Fancellu a metà tra un tiro e un cross, ne esce fuori una traiettoria sbilenca che finisce sul fondo

51' uno-due Rapetti-Cherkez, sinistro del centrocampista ucraino che si perde a lato. Ancora meglio il Savona rispetto alla Vadese in questo avvio di ripresa

48' ammonito Barone, intervento in ritardo su un giocatore azzurrogranata

46' si ricomincia

SECONDO TEMPO

Si chiude dopo tre minuti di recupero il primo tempo all'Olmo-Ferro, conduce 1-0 il Città di Savona sulla Vadese, decide il penalty di Rizzo alla mezz'ora

45' D'Anna sulla sinistra riesce a crossare in mezzo dove Signori viene anticipato da Matarozzo

42' Incorvaia in verticale per Rapetti, conclusione in spaccata che si perde sul fondo, c'era Romano al centro dell'area tutto solo...

41' errore di Garbini in impostazione, Pondaco si invola verso l'area avversaria e calca col sinistro trovando la parata a terra di Mitu

38' Pondaco di prima cerca Romano in profondità, sfera leggermente lunga con Mitu che in uscita anticipa l'attaccante ex Albissola

36' la rete del Savona ha scosso la formazione di Monte, che non riesce a riorganizzarsi in questo finale di primo tempo

30' RIZZO! BIANCOBLU IN VANTAGGIO! Glaciale il centrocampista degli striscioni dagli undici metri, piattone sinistro che spiazza Mitu, 1-0 all'Olmo-Ferro

29' RIGORE PER IL CITTA' DI SAVONA! Porzio ravvisa un tocco di mano in area dopo il palo colpito da Romano, nessun dubbio per il direttore di gara

28' calcia Barone contro la barriera ma l'azione prosegue, sfera sui piedi di Romano che da posizione impossibile centra il palo interno, striscioni a centimetri dal vantaggio

27' fallo su Cherkez all'altezza della trequarti, chance su palla inattiva anche per il Savona dopo la traversa colpita da Salis al decimo minuto

25' tiro cross di Pulina che termina direttamente sul fondo, timide proteste di Piu per una trattenuta in area, ma Porzio di Genova non ravvisa alcuna irregolarità

22' angolo di Salis con traiettoria a rientrare, Bova in uscita alta allunga la sfera con la punta dei guantoni evitando guai peggiori

17' partita che, come facilmente prevedibile, fatica a decollare: gli episodi saranno decisivi in un match da dentro o fuori in cui la posta in palio si fa sentire

13' traversone arretrato di Romano a cercare Rapetti, sponda troppo "morbida" del numero nove biancoblu che permette il recupero della difesa avversaria

10' Salis! Punizione velenosissima da più di venticinque metri, deviazione decisiva di un super Bova che spedisce prima sulla traversa e poi in corner

8' ad assistere e a studiare Savona e Vadese anche Alex Bazzigalupi, tecnico del Multedo

6' ricordiamo che il Savona ha due risultati su tre nell'arco dei centoventi minuti: in caso di parità anche al termine dei supplementari, non si andrà ai rigori, con i biancoblu qualificati alla finale in virtù del miglior piazzamento nella regular season

4' trequartista e due punte per Biffi e Monte: da una parte gioca Pondaco a supporto di Romano e Rapetti, mentre tra le fila azzurrogranata è Salis ad ispirare Ninivaggi e Piu

1' si parte! Cornice di pubblico delle grandi occasioni alla Natta!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CITTA' DI SAVONA: Bova, Fancellu, Incorvaia, Apicella, Matarozzo, Barone, Romano, Rizzo, Rapetti, Pondaco, Cherkez.

A disposizione : Siri, Brazzino, Calcagno, Kuci, Palumbo, Ndiaye, Panucci, Beani

Allenatore : Roberto Biffi

VADESE: Mitu; Pulina, D'Anna, Marchi, Garbini, Mandaliti, Signori, Esposito, Ninivaggi, Salis, Piu.

A disposizione: Cavalleri, Berardinucci, Marchelli, Fiori, Marchelli, Giannone, Tona, Raffa, Sarpa

Allenatore: Fabrizio Monte

Arbitro: Porzio di Genova