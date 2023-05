Calcio. L'Altarese riparte...da tre. La panchina a Jacopo Provato, Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino

Il comunicato della società giallorossa:

Jacopo Provato appende i guantoni al chiodo a sorpresa e, approda sulla panchina dell'Altarese insieme al duo Sportelli-Pellegrino. I tre alleneranno in simbiosi la squadra valligiana. Sportelli e Pellegrino arrivano dalle panchine di San Filippo Neri (prima categoria) e Cisano ( seconda ). L'ormai ex portiere inizia la sua carriera da allenatore dove proprio 20 anni fa vinse il campionato di prima categoria, portando L'Altarese in promozione dopo più di 40 anni.