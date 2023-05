Volley, Seconda Divisione. La Casa del Priore Ancora fa festa per la salvezza diretta, coach Baldi: "Orgogliosa di queste ragazze"

Arriva la tanto sognata salvezza per La Casa del Priore Ancora nel campionato di Seconda Divisione, le ragazze guidate da coach Baldi si impongono per 3 a 2 contro il San Giovanni Ospedaletti, conquistando un successo che vale ore in chiave classifica. Eh sì, perché le due squadre partivano appaiate a 9 punti alla vigilia della gara, vincere significava permanenza nella categoria, perdere dover affrontare i playout.

Alla fine le biancoblù ci sono riuscite, rendendo d’orgoglio l’allenatrice andorese, accompagnata da coach Ammendola, queste le sue parole: “Dopo un inizio difficile di campionato, per via della giovane età delle ragazze, abbiamo pagato dazio d’esperienza, siamo riuscite a lavorare duramente per migliorare la nostra tecnica, prestando particolare attenzione a quei fondamentali che ci creavano difficoltà. Partita dopo partita le ragazze sono cresciute sia tecnicamente che emotivamente, dando dimostrazione di poter fronteggiare squadre più esperte. A piccoli passi abbiamo raggiunto, con la vittoria contro la squadra di Ospedaletti, ciò che ci siamo prefissate fin dall'inizio e cioè la salvezza nella categoria. Mi ritengo soddisfatta per l'impegno messo dal gruppo che con cuore e grinta ci ha creduto e portato a casa questo tanto ambito risultato”.