Atletica Leggera: i migliori talenti a Boissano con il Campionato Ragazze e Ragazzi, bene Varazze e Spezia

In quel di Boissano la bella giornata di gare valide per il Campionato Regionale di Società ha visto la partecipazione di 9 team nella categoria Ragazzi e 10 in quella Ragazze.

Partecipazione nutrita, con oltre 300 giovani atleti in gara e podi che premiamo, in campo maschile, l’Atletica Varazze (con Atletica Ventimiglia in seconda posizione e Maurina OlioCarli Imperia al bronzo) mentre tra le Ragazze a prevalere è la formazione della Atletica Spezia Duferco (argento per Maurina OlioCarli Imperia ed Atletica Ventimiglia).

Ancora un buon successo organizzativo presso la struttura sportiva ponentina per questo evento promosso ed organizzato dal Comitato Regionale Ligure Fidal, con il supporto del Comitato Provinciale Fidal Savona, dell’Atletica Arcobaleno Savona, del Boissano Team e dell’Atletica Run Finale Ligure.





Vediamo a livello di singoli le prestazioni di principale rilievo.





Ragazze:

Sui 60 piani ottimo crono per la vincitrice Valentina Faga (Cus Genova) che si impone in 8.26. Valentina fa poi doppietta vincendo anche la gara di getto del peso con m. 10.00.

I 60 ostacoli vedono l’affermazione del talento imperiese Veronica Palazzo (Maurina Oliocarli Imperia) che, al primo anno di categoria, vince questa prova in 10.18 e poi doppia aggiudicandosi i 1.000 metri in 3.15.49.

Ancora un successo per la Maurina Oliocarli Imperia nel salto in alto, grazie a Marta Bonavera che si impone con la misura di 1.28.

Il vortex è appannaggio di Chiara Germano (Atletica Cairo) grazie ad un miglior lancio di m. 38.64.

I 2 km di marcia vedono il successo di Lucia Garofalo con il crono finale di 13.14.94.

Nella staffetta 4x100 si registra l’affermazione dell’Atletica Spezia Duferco, nella formazione Giada Castè-Martina Ancona-Blangero Arianna-Sandra Gadaleta in 57.31.





Ragazzi:

Ad imporsi in maniera netta sui 60 piani è Stefano Canepa, portacolori dell’Atletica Varazze, che sfreccia sul traguardo in 8.24. Sui 60 Ostacoli un altro varazzino sul gradino più alto del podio, Giacomo Fiorito, che chiude in 9.70.

I 1000 metri sono appannaggio di Samuel Di Salvo (Maurina OlioCarli Imperia) che copre la distanza in 3.11.97.

Ottimo riscontro nel salto in alto per lo spezzino Daniele Cargiolli (Spezia Matathon DLF) che valica l’asticella a m. 1,50.

Gabriele Ghirardini (CFFSD Cogoleto Atletica) vince il salto in lungo con la buona misura di 4.60.

Ancora una vittoria per l’Atletica Varazze nel getto del peso, grazie a Edoardo Luciano con la misura di 10.29.

Nel vortex oro per Enea Bertoli (Atletica Sarzana) con un lancio “top” a 45.07.

L’Atletica Ceriale San Giorgio fa doppietta nella marcia dopo il successo nella prova femminile. Vince Giorgio Barbieri in 13.11.69.

Nella staffetta 4x100 si impone l’Atletica Levante in 58.07 grazie all’apporto di Davide Traldi, Nicholas Macellari, Luca Merciari e Davide Sabatelli.