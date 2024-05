Calcio, Vado. Partono i playoff, serve l'impresa a Varese per difendere il titolo

Agognati, conquistati e come sempre (purtroppo), privi di una vera e propria efficacia.

C'è l'orgoglio però in campo per il Vado, chiamato a difendere il "titolo" ottenuto l'anno scorso a Sanremo nella scorsa finale dei playoff.

Il quarto posto dei rossoblu impone però il successo in casa del Varese (ore 16:00 stadio Ossola) per sfidare la vincente di Chisola - RG Ticino (ore 15;00). Un obiettivo non facile da ottenere nell'arco di 120 minuti, ma ampiamente perseguibile per i rossoblu grazie alle qualità messe in campo nell'arco dell'intero girone di ritorno.

Un clima decisamente più teso attende invece le squadre che dovranno evitare la retrocessione in Eccellenza. La regola degli otto punti non si è attivata, complice le distanze serrate in coda, chiamando così Derthona - Alba (16:00) e Chieri - Pinerolo (17:15) a scendere in campo. Per le squadre di casa basterà il pareggio per mantenere la categoria, come regolamento del format.