Calcio. Di Fino e Farrauto (in gol) vincono la Juniores Cup! La Rappresentativa del Girone A del campionato di Serie D è Campione d'Italia

Si chiude come lo scorso anno con la vittoria della Rappresentativa A l’ottava edizione della Juniores Cup, il torneo giovanile organizzato dal Dipartimento Interregionale che mette a confronto le selezioni composte dai migliori talenti Under 18 ad espressione dei gironi della Serie D.

Nel remake della finale del 2019, la formazione di mister Taverna vendica la sconfitta di cinque anni fa a Forte dei Marmi con un netto 5-0 che vale il terzo titolo in quattro finali per la Rappresentativa A nella storia del torneo, se si conta anche la coppa alzata nel 1992 quando ancora denominato Torneo Nazionale Giovanile (prima edizione nella stagione 1981/1982, allora Torneo delle Speranze).

Partita perfetta quella al “Buon riposo” di Seravezza per la formazione campione per il secondo anno di fila, in vantaggio al 16’ con Pepe (Pinerolo) che passa di forza tra due avversari e scarica il sinistro all’angolino. Un'occasione enorme sprecata da Satriano per pareggiare i conti si traduce, applicando la severa legge del calcio, nel raddoppio della rappresentativa A: al 32’ Tocila premia con un assist geniale il movimento in area di Asei Conte (Vogherese) che controlla e spara di sinistro in rete. Al 35’ la squadra di Baldi va vicina ad accorciare: Chiccaro riceve sulla sinistra e si accentra, tiro a giro che sfiora il palo. Nella ripresa allunga ancora la Rappresentativa A con Farrauto (Sanremese) che al 12’ sorprende Cirimbelli con un piazzato dalla distanza. Il tris dei ragazzi di Taverna sgretola la fiducia della selezione C che incassa altri due gol: al 15’ capitan Croce (Chieri) confeziona il poker favorito da un rimpallo su contrasto in area, al 26’ c’è gloria anche per Massaro (Chieri) con un preciso colpo di testa su assist di Pepe.

“La Juniores Cup rappresenta al meglio l’espressione della filiera giovanile delle nostre società, che ringrazio per essersi messe a completa disposizione delle rappresentative già a partire dai raduni - sottolinea Luigi Barbiero, Coordinatore del Dipartimento Interregionale - Il torneo si è dimostrato anche quest’anno vetrina importante per molti talenti del nostro campionato, molti dei quali già in pianta stabile in prima squadra e altri ancora con la Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup. Ringrazio, infine, le amministrazioni e le società locali per l’ospitalità, la Versilia è per la Serie D una seconda casa”.

Lo stesso Barbiero ha premiato le finaliste insieme al Segretario del Dipartimento Mauro de Angelis e ai Consiglieri Sergio Gardellini, Pietro Bertapelle, Giacomo Diciannove, Massimo Caldaroni, Maria Teresa Montaguti e Giuseppe Dello Iacono. Un riconoscimento speciale anche alla terna arbitrale premiata dal Responsabile della CAN D Alessandro Pizzi.

RAPPRESENTATIVA A – RAPPRESENTATIVA C 5-0

Rappresentativa A (4-4-2): Ferrari (43’st Pedone); Di Fino, Croce, Gavin, Vada; Asei Conte (39’st Cucco), Farrauto (33’st Dabo), De Dominicis, Tocila; Pepe (28’st Pizzi), Massaro. A disp: De Paoli, Hutchison, Fakir. All: Taverna

Rappresentativa C (4-3-3): Cirimbelli; Tignonsini (13’st Marella), Pittonet, Pasquetto (30’st Reng), Chiandussi; Masut (17’st Rizzato), Gaspardo (1’st Pavan), Rizzo; Chiccaro, Satriano (1’st Cecchin), Barzaghideanu. A disp: Cettolin, Reschiotto, Bernardi, Banse. All: Baldi

Marcatori: 16’pt Pepe, 32’pt Asei Conte, 12’st Farrauto, 15’st Croce, 26’st Massaro

Arbitro: Ammannati di Firenze

Guardalinee: Iuliano di Siena e Mino di La Spezia

Note: ammoniti: Farrauto (A), Chiccaro (C); recupero: 3’pt, 3’st