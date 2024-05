Calcio, Serie D. IL VADO VINCE I PLAYOFF! IL COLPO DI TESTA DI MIKHAYLOVSKIY PIEGA IL CHISOLA A VINOVO!

CHISOLA - VADO 0-1 (64' Mikhaylovskiy)

52' FINISCE QUA! IL VADO VINCE I PLAYOFF!

50' ESPULSO RIZQ!

50' ultimo minuto di gioco

48' ancora un brivido per la difesa rossoblu, il Chisola allo sforzo finale

47' Manes per Capra, completa il bunker Cottafava

45' saranno sei i minuti di recupero!

44' entra Spanu per Lo Bosco, grande prova nonostante la condizione non perfetta

43' GOL ANNULLATO AL CHISOLA! Fresia è super sul tiro di La Marca, il tap in in porta arriva però da posizione irregolare

43' ecco l'occasione per il Chisola! Cottavafa fusioso con Codutti per non aver stretto su Ponsat. L'attaccante non deve nemmeno saltare per impattare la sfera, Fresia si ritrova però il pallone tra le mani

42' Cenci per Dodaro, cerca sostanza in mediana Cottafava

41' tiene bene il Vado, concesso poco fa un colpo di testa a Rizq. Grande prova fino a questo momento dei rossoblu, forse una delle migliori della stagione

32' cambio Vado, esce Ferrieri al suo posto Peretti

30' si preparano due cambi per il Vado, Cottafava vuole pronti Peretti e Cenci

28' cross di Dodaro a cercare Donaggio sul secondo palo, colpo di testa largo di poco

20' ammonito Opoku

19' VADO IN VANTAGGIO! COLPO DI TESTA DI MIKHAYLOVSKIY CHE NON LASCIA SCAMPO AL BRAVO LANCELLOTTO! 1-0 STRAMERITATO!

17' destro collo violento di Codutti indirizzato verso l'incrocio, l'intervento di Di Lernia è provvidenziale!

15' cambio Chisola: De Riggi per Degrassi

14' Occasionissima per Lo Bosco! Il centravanti si ritrova solo al portiere di casa, il lob per la punta rossoblu sarebbe una giocata banale, ma il pallonetto difetta di misura. Bisogna ricordare che il capitano sta giocando con una vistosa fasciatura sulla gamba destra

12' Rischia Codutti con Viano alle spalle, Fresia però c'è

9' pressione ossessiva del Vado in questo avvio, Capra pulisce al meglio la sfera offrendola sul secondo palo a Valagussa, la mezz'ala arriva con un pizzico di ritardo all'appuntamento con l'1-0

5' giocata spaziale di Lo Bosco che dai 20 metri spara sul palo lungo, Lancellotto tocca quanto basta per allungare la traiettoria sul palo!

4' il primo tiro della ripresa è di Rizq, il numero 9 del Chisola cerca il palo corto, Fresi non deve intervenire

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

47' duplice fischio, si rientra negli spogliatoi con il risultato di 0-0

45' saranno due i minuti di recupero

41' ritmi fisiologicamente calati, fa anche discretamente caldo a Vinovo

33' contrasto MikhaylovskiY - Rizq. ammonito il centrale rossoblu

27' giallo anche per Donaggio

24' angolo Chisola, blocco efficace per i torinesi che liberano al destro radente Rosano, pallone respinto dal muro rossoblu

21' il Vado meriterebbe il vantaggio: bel movimento a mezzaluna di Lo Bosco, destro ravvicinato da posizione defilata, Lancellotti salva alla grande

20' ammonito Montenegro

18' il Vado non ha paura ad alzare la linea del pressing, lasciando anche metri alle spalle della propria linea difensiva. In pochi secondi i rossoblu guadagnano un bel cross con Ferrieri e un tiro dalla distanza di Donaggio, bloccato da Lancellotti

15' Capra è ispirato, gran palla a cercare Lo Bosco, l'aggancio davanti alla porta piemontese non avviene per centimetri

10' cambio campo a favorire Ponsat sul centro sinistra difensivo vadese. Il numero undici si infila tra Opoku e MikhaylovskiY, destro radente che sibila alla destra di Fresia

6' clima bello pepato in campo, già un mischione accanto al direttore di gara per il fallo su Capra. Nessuno vuole perdere nonostante la partita con tutta probabilità non avrà effetto in ottica promozione

3' tutto confermato nel Vado, anche Lo Bosco e MikhaylovskiY sono della partita nonostante qualche acciacco smaltito nelle scorse ore

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CHISOLA: Lancellotti, Nisci, Degrassi, Rosano, DEbenedett, Montenegro, Viano, Di Lernia, Rizq, La Marca, Ponsat.

A disposizione: Montiglio, Ruscello, Conrotto, De Fazio, De Riggi, Suazo, Luxardo, Naso, Antolini.

Allenatore: Ascoli

VADO: Fresia, Codutti, Cannistrà, MikhaylosvkiY, Capra, Dodaro, Lo Bosco, Donaggio, Opoku, Ferrieri, Valagussa.

A disposizione: Grenna, Cenci, Merkaj, Manes, Fatnassi, Corsa, Peretti, Spanu, Pera.

Allenatore: Cottafava

Arbitro: Vailati di Crema

Assistenti: Carchesio di Lanciano e Tonti di Brescia