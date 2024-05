Calcio, Juniores Interprovinciali, il titolo ligure è dell'Ospedaletti: “Una stagione speciale con persone speciali”

Una gara sudata all’ultimo gol, fino ai tempi supplementari. Un 4-3 guadagnato sul campo al termine di una partita intensa, una vera finale. Con le reti di Caffi, Sartori, Raviola e Cascone la Juniores dell’Ospedaletti ha superato la Sestrese nella finalissima regionale di categoria e ha alzato al cielo un titolo frutto della grande prestazione dei ragazzi e del prezioso lavoro di una società che ha sempre messo al primo posto i calciatori del futuro in un filo diretto tra settore giovanile e prima squadra.

Dopo il successo nel proprio girone, i ragazzi allenati da mister Fabio Luccisano hanno avuto la meglio al primo turno delle finali regionali contro il Priaruggia, per poi aggiudicarsi la finalissima battendo la Sestrese.

“Per l’Ospedaletti è il secondo titolo regionale in due anni, un altro traguardo che non ricordo da quanto tempo non si verificasse in provincia - dice con grande soddisfazione il presidente Luca Barbagallo - l’anno scorso a vincere sono stati i ragazzi dell’annata 2008, mentre questa volta è la nostra Juniores a raggiungere la vetta della categoria regionale grazie a una partita d’altri tempi. Innanzitutto voglio fare i complimenti ai nostri avversari della Sestrese che con caparbietà sono stati capaci per tre volte di pareggiare lo svantaggio. Poi devo elogiare la nostra squadra (e ogni singolo giocatore) che, nonostante sia stata raggiunta per tre volte, ha mantenuto il controllo della partita fino alla vittoria al termine di 120 minuti giocati intensamente”.

“Se parlo della squadra, il merito del gruppo va ai singoli giocatori, molti dei quali provengono da anni di militanza nella nostra società - aggiunge Barbagallo - il mio ‘grazie’ a mister Ivan Miatto che li ha cresciuti come Allievi fino a portarli alla Juniores e alla prima squadra con tanto impegno dentro e fuori dal campo, ma anche a uno straordinario staff che ha avuto il merito di creare il gruppo che ha raggiunto questo grande traguardo. Il mister Fabio Luccisano, al suo primo anno in orange, ha portato un nuovo entusiasmo e tanta qualità a ogni giocatore facendo migliorare tutti e preparando con cura tutte le partite. Con lui Rocky Siberie, giocatore della prima squadra che ha preso a cuore ogni ragazzo e lo ha aiutato con preziosi consigli contribuendo a rafforzare l’idea di gruppo vincente. Una menzione per il preparatore dei portieri Alessandro Palladino che si è occupato degli estremi difensori di ogni annata e li ha fatti crescere tantissimo. Poi Paolo Trucco che per tutta la stagione ha curato la preparazione atletica di Juniores e prima squadra preservando la salute di tutti ed è stata l’annata con il minore numero di infortuni dei miei 11 anni all’Ospedaletti. E ancora Fabio Angeli e Aldo Bazzoli, dirigenti e parte attiva della squadra che hanno coccolato e accompagnato la squadra in ogni momento. Poi Franco Martino, colonna portante di tutta la società che da sempre supporta e aiuta tutti noi con la sua esperienza e sempre con il sorriso. Un ringraziamento speciale a Enrico Vella che ha avuto la possibilità di sedere più volte in panchina e non è mai stato battuto”.

“Una stagione speciale con persone speciali che hanno formato con i giocatori quel mix vincente che ha portato al titolo regionale ottenuto davanti a tanti nostri fantastici tifosi ai quali vanno i miei ringraziamenti per avere sempre supportato e seguito la squadra in ogni dove - conclude il presidente orange - è stata però anche una vittoria contro tutti, contro la scelta della Federazione di far giocare una finale regionale in un campo neutro (a 43 chilometri dalla città dei nostri avversari e ben a 105 chilometri dalla nostra cittadina) veramente pessimo e che ha penalizzato sia noi che i nostri avversari, peraltro in un periodo dell’anno con i campionati finiti e la disponibilità di altri impianti più moderni; contro la scelta dell’associazione degli arbitri che in una finale regionale ha mandato un giovane direttore di gara peraltro senza neanche l’asilo dei guardalinee, sempre in un momento con minori impegni. Spero che queste mie constatazioni vengano prese come suggerimento per i prossimi anni nel rispetto di tutti gli attori (giocatori, mister, dirigenti e società) che fanno del calcio dilettantistico un meraviglioso sport. C’è più gusto a essere orange”.

“Siamo tutti orgogliosi della prestazione dei ragazzi, è stata una partita molto tesa - aggiunge mister Fabio Luccisano, allenatore della Juniores e della prima squadra - i ragazzi hanno avuto il merito di non mollare mai e stare sempre sul pezzo, il merito va a un gruppo che ha lavorato tanto da inizio anno e merita questa vittoria. Faccio un plauso a tutti, a partire dal presidente per arrivare allo staff. I ragazzi hanno avuto voglia di lavorare sin dal primo allenamento, mi hanno sempre seguito, in sintonia abbiamo ottenuto un risultato importante per la società. Non è facile mantenere la mentalità tutto l’anno per vincere campionato e finali. Ora è il momento di festeggiare con l’ultimo allenamento e di goderci il successo. Ho vinto campionati con le prime squadre, ma questa è una grande soddisfazione, ci siamo molto legati tra noi e ho visto anche un bel gruppo di genitori che segue i ragazzi”.

“L’anno prossimo faremo la Juniores di Eccellenza e ci prepareremo per un campionato tosto, vogliamo onorarlo al meglio - conclude il mister orange - abbiamo un bel progetto con tanti ragazzi che vanno in prima squadra. Inoltre è arrivato Carmelo Luci per coadiuvarmi, sa molto di calcio e lavoreremo insieme sia con la Juniores, sia con la prima squadra. Ma ora festeggiamo. Congratulazioni a tutta la famiglia dell’Ospedaletti”.





Juniores

Ospedaletti - Sestrese 4-3

Marcatori: Caffi, Sartori, Raviola, Cascone

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Mema, 3 Di Nicola, 4 Barbagallo, 5 Caffi, 6 Cascone, 7 Recine, 8 Molinari, 9 Avandro, 10 Angeli, 11 Sartori

A disposizione: 12 Santarsiero, 13 Saih, 14 Consalvo, 15 Mbithi, 16 Zoccali, 17 Raviola, 18 Coppola

Allenatore: Fabio Luccisano