Calcio, Cairese - Mapello, il direttore di gara arriva da Modena

Come già accaduto domenica scorsa in Lombardia, la terna designata per la semifinale di ritorno playoff di Eccellenza, tra Cairese e Mapello, sarà a dir poco variegata a livello di territorialità.

Il direttore di gara Marco Melloni, arriverà da Modena, mentre i due assistenti, Caricati e Fracasso appartengono rispettivamente alle sezioni di Conegliano e Torino.

La partita, come ribadito, inizierà alle 19:00 nella cornice dello stadio Brin. Si ripartirà dal 4-1 maturato a favore della squadra di Boschetto nella gara di andata.