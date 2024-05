Pallanuoto, è grande Rari contro Brescia: i biancorossi vincono 6-5 gara 1 della semifinale scudetto

È una grande Bper Rari Nantes Savona quella che conquista gara 1 delle semifinali scudetto superando per 6-5 l'AN Brescia. Un successo che rappresenta la miglior reazione all'eliminazione dolorosa dalla Len Euro Cup proiettando i ragazzi di Alberto Angelini a gara 2 con la certezza che qualora dovessero mettersi male le cose a Mompiano tutto si deciderà nella "bella" nuovamente alla "Zanelli".

È stata una prodezza di Del Basso a riaccendere i bresciani nel terzo periodo, momento del match nel quale però si sono accesi anche gli animi con Angelini ammonito per proteste dopo un mancato fallo fischiato in favore dei suoi. Tensione ed equilibrio si sono intrecciate e il risultato non si è schiodato fino al quarto e ultimo tempo quando ancora Del Basso, con una prodezza, ha superato Nicosia riportando gli ospiti a -1. Poco dopo la Rari si è costruita una clamorosa occasione quattro contro due ma incredibilmente non ne ha approfittato, ci è voluto perciò un siluro di Patchaliev (di realizzazione ben più complicata) per riportarsi a +2. Gianazza ha mantenuto Brescia attaccata alla partita firmando il 6-5, un gol che per il pubblico della "Zanelli" è parso lo spettro di una beffa rimasto però tale. A fine gara polemiche bresciane per un rigore non concesso che poteva valere la chance per il 6-6, una decisione arbitrale duramente contestata dal tecnico ospite Bovo sanzionato nell'occasione con un cartellino rosso.