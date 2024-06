Calcio, Pietra Ligure. Ultimo giorno da presidente per Claudio Faggiano: "Un onore e un privilegio dirigere questa società"

Per Claudio Faggiano è l'ultimo giorno da presidente del Pietra Ligure. Con l'arrivo di giugno il testimone passerà ufficialmente nelle mani di Gino Ricciardi.

Faggiano ha voluto però salutare e ringraziare l'intero gruppo di lavoro biancoceleste, attraverso una lettera aperta:

"Cari amici e tifosi dell'A.S.D. Pietra Ligure 1956, è con grande emozione e orgoglio che mi rivolgo a voi in questo momento di commiato come presidente del nostro amato club. È stato un onore e un privilegio guidare questa squadra per questi anni e guardo indietro con soddisfazione ai successi e alle sfide che abbiamo affrontato insieme.

Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto la società durante la mia presidenza: dai giocatori allo staff tecnico, dai dirigenti ai tifosi e a tutti i collaboratori. Senza il vostro impegno e la vostra passione, non avremmo potuto raggiungere i traguardi che abbiamo conquistato.

Mi auguro che l'A.S.D. Pietra Ligure 1956 continui a crescere e a prosperare, mantenendo sempre alti i valori di lealtà, impegno e spirito di squadra che ci hanno contraddistinto. Sono sicuro che il prossimo presidente saprà portare avanti il lavoro che abbiamo avviato insieme e condurre il club verso nuovi successi.

Vi ringrazio ancora una volta per il vostro sostegno e la vostra fiducia. Sarò sempre un tifoso appassionato dei colori biancocelesti e continuerò a seguirne le gesta con affetto e interesse.

Forza Pietra, sempre uniti e vincenti! Grazie di cuore.





Claudio Faggiano

Presidente uscente dell'A.S.D. Pietra Ligure 1956





Pietra Ligure, 31 maggio 2024"