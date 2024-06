Calcio, Pontelungo. Rapporto ferreo con mister Zanardini: "Non saremo più la sorpresa, ma vogliamo continuare a crescere"

L’ASD Pontelungo 1949 comunica che Fabio Zanardini sarà per la nona stagione consecutiva alla guida tecnica della Prima Squadra. Una riconferma scontata per un allenatore che è ormai una colonna portante del sodalizio granata e che ha centrato nel campionato appena concluso un traguardo storico per questo club.

“E’ stata sicuramente una stagione ottima, conclusa con un sesto posto che forse a posteriori, con un pochino di cattiveria e determinazione in più, ci avrebbe dato qualche punto in più per essere posizionati ancora meglio” – sono queste le prime parole del tecnico ingauno – “Devo però dire che sia io che la società siamo contenti per quanto fatto. Ora però non saremo più la novità, dovremo partire da qui ma consapevoli che ora anche i nostri avversari ci conoscono. Qualche cambiamento ci sarà come inevitabile che sia, dovremo ancora crescere sia come squadra che società per provare a confermarci anche nel prossimo campionato. Devo ammettere che quando finisci anni come questo sei un po’ prosciugato, ma alla fine viene sempre quella voglia di ripartire e di stare insieme a questi ragazzi”.