Calcio. Primo contratto professionistico per l'andorese Francesco Berta, ufficiale la firma col Perugia

Il nome di Francesco Berta non è sicuramente nuovo agli appassionato di calcio dilettantistico.

Il talento andorese classe 2007, ha infatti militato in tante squadre del comprensorio savonese, prima di spiccare il volo verso il Perugia.

La gloriosa società umbra, che milita in Serie C, ha infatti adocchiato il centrocampista ligure (affiancato dal procuratore Vicente Casella) durante lo scorso Torneo delle Regioni, tesserandolo la scorsa estate per la propria formazione Primavera.

Il rendimento, con 18 presenze e una rete all'attivo, è stato più che positivo convincendo il sodalizio biancorosso a proporgli il primo contratto da professionista.