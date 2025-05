Calcio. San Francesco Loano salvo, Andrea Ferrara: “Stagione altalenante, ma abbiamo compiuto l'ennesima impresa”

Dopo una stagione dove non sono mancati gli alti e i bassi, la San Francesco Loano può finalmente tirare un sospiro di sollievo: la salvezza, dopo il successo sulla Praese. è infatti realtà. A fine partita non sono mancate le dichiarazioni di Andrea Ferrara, vicepresidente della società, che ha voluto esprimere la propria gratitudine per il traguardo raggiunto.

«E' stata una stagione altalenante, ma alla fine obiettivo raggiunto», ha commentato Ferrara, visibilmente sollevato. «Ci tenevo a ringraziare tutti per il supporto: gli sponsor, i tifosi, tutta la gente che ci è stata vicina e ha dato una mano per poter fare l’ennesima impresa».

Un ringraziamento speciale anche allo staff, ai dirigenti e all’intero paese, che ha sostenuto la squadra fino all’ultimo. «È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta insieme», ha concluso Ferrara.