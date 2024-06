Football Americano. Ritorno a casa dopo un mese per i Pirates, la regular season si chiude contro Brescia

I Pirates 1984 tornano a giocare tra le mura amiche del Pirates field di Luceto dopo 4 week. Domenica 2 giugno alle 15.30 inizierà l’ultimo atto di questa regular season fino ad ora perfetta, infatti i Pirates hanno collezionato ben 7 vittorie in altrettante partite. Ad Albisola Superiore domenica scenderanno gli esplosivi Bengals Brescia, franchigia neopromossa dalla 9FL con un record di vittorie immacolato, 7-0.

Sarà una vera battaglia per guadagnare yards tra queste 2 corazzate, e se vogliamo dare una veloce occhiata alle statistiche possiamo notare come le 2 franchigie si affrontino in un sostanziale equilibrio. Sono infatti 31 i TD per i pirati e 27 per gli ospiti, 105 i primi down guadagnati dai liguri mentre sono 125 quelli dei lombardi. Solo 7 i TD subiti dai Pirates, 11 quelli a sfavore dei Bengals. Con 2 attacchi che sfruttano sia il passing game che il gioco di corsa, e 2 con difese rocciose, sarà un vero spettacolo assistere a questo “Silver bowl” anticipato. Entrambe già qualificate ai playoff che inizieranno nel weekend tra il 15-16 giugno, Pirates e Bengals sono alla ricerca della supremazia nella IFL 2 e nella stagione perfetta fatta di sole vittorie. Sarà strategia per i due coaching staff, riducendo anche al minimo gli infortuni dei vari starter, oppure in pieno stile pirata-bengals, si andrà dritti alla ricerca dell’ottava W? I tifosi Pirates sempre presenti sia “at home” che nelle trasferte, si stanno mobilitando in massa per supportare la franchigia di coach Giuso Delalba.

Il front office a gran voce chiama tutti gli appassionati di football americano della zona per assistere ad una partita che si prospetta epica. Cancelli aperti dalle 13.00 e kick off alle 15.30. Per l’occasione sulla pagina Facebook dei Pirates 1984 si potrà stampare un coupon da presentare al botteghino, con il quale gli under 18 potranno entrare gratis al Pirates field, se accompagnati da un adulto. Prezzi per tutte le fasce di età per avvicinare sempre più tifosi al Pirates field di Luceto.

Ai cancelli le ragazze della Pirates female allestiranno 2 stand, uno per il merchandising Pirates e un altro con dolci e torte fatte “con le loro mani” per finanziare la trasferta di Grosseto del prossimo weekend, infatti le ragazze disputeranno le finali nazionali di 3F (Female Flag Football) grazie ad un campionato primaverile perfetto, alla Principina di Grosseto, sede di tutte le finali flag della nazione.