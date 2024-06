Le Vele Alassio, 'La bellezza della rinascita' e un sabato da sogno!

Questa settimana Le Vele sono orgogliose di annunciarvi due eventi imperdibili:



Venerdì 7 giugno Le Vele presentano, in associazione con la Onlus Wall of Dolls, l'evento benefico "La Bellezza della Rinascita", contro la violenza sulle donne.



Durante la serata verranno presentate tre grandi novità in un solo evento: sarà infatti lanciato il nuovo format con "standing dinner" a

partire dalle ore 20:00 e a cura del catering "Ristorante Scola" di Castelbianco.



Sarà inoltre espresso l'impegno sociale del titolare del Club in una serata di beneficenza e di sensibilizzazione per i giovani e meno

giovani contro la violenza sulle donne in collaborazione con la Onlus "Wall of Dolls".



Sarà poi lanciato il nuovo brand "Le Vele Deluxe" dedicato agli eventi privati, che vede ne Le Vele una meravigliosa location in cui creare l'evento più bello che potessi sognare!



Veniamo dunque ai dettagli, la serata partirà dalle ore 20:00 presso il nostro amato Club in Via Giancardi, n°50 17021 Alassio (SV) con la

straordinaria partecipazione ed esibizione della show girl JO SQUILLO.



Si tratta di una cena di beneficenza in cui l'arte, in forma di musica, danza e spettacolo, diventa un mezzo per mantenere accesi i riflettori su questa vera e propria emergenza sociale i cui numeri drammatici continuano ad aumentare. Un altro obiettivo della serata sarà la sensibilizzazione dei giovani e dei meno giovani nei confronti di questo argomento, così attuale ed urgente.



L'arte diventa così il mezzo di comunicazione per unire e sensibilizzare generazioni diverse su temi fondamentali: quello di DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE, di non sottovalutare i campanelli d'allarme, di non aver paura di chiedere aiuto.



Durante la serata, a dar voce al messaggio e ad esibirsi, sarà la show girl JO SQUILLO, già madrina e fondatrice di Wall of Dolls a livello

nazionale insieme a Francesca Carollo e Giusi Versace.



Con la Charity Dinner il Club Le Vele Alassio punta a diffondere fra i propri clienti una cultura di rispetto verso la donna e chiunque abbia delle fragilità. Non solo, mira ad un'educazione basata sull'osservanza dei valori etici e morali, sull'amore e sulle pari opportunità.



Il ricavato del "Dinner Show" sarà devoluto in beneficenza, al netto delle spese organizzative per l'evento, alla Onlus "Wall of Dolls".



Sabato 8 giugno dalle ore 23:00 vi aspettiamo a Le Vele con Stylhertz il party più cool della Riviera Ligure!



Ballerete con la musica di tre differenti djs che vi faranno sognare al ritmo dell'estate con uno speciale open format musicale. In consolle in ordine di esibizione: Tigani, Stefano Pain e Giorgio V.



Per lanciare la serata tutti i tavoli a bordo pista arrivati entro le ore 01:00 godranno di uno sconto di € 100,00 sulla prima bottiglia,

mentre nella prima ora dall'apertura l'ingresso sarà gratuito per le prime 300 persone che si segneranno nella lista Free Entry.



Ricordiamo di visitare il nostro sito: www.levelealassio.it per visionare promozioni e prezzi e per segnarsi in lista o di chiamare i

numeri del nostro call center: +39 3279720920 / +39 3282828721 per riservare il tavolo.



Inoltre, se siete residenti ad Alassio e Albenga, avrete prezzi agevolati per tutti gli eventi!



Per offrire un miglior servizio l'ingresso sarà limitato e solo su prenotazione, per questo motivo è privilegiato l'accesso al Club per i

clienti con prenotazione del tavolo.



Lasciati sorprendere dalla magia de Le Vele! Ti aspettiamo!



Le Vele Deluxe presents Wall of Dolls Friday 7th June 2024



Friday 7th June 2024

From 8pm till late



LE VELE DELUXE

presents

WALL OF DOLLS

"La Bellezza della Rinascita"

PROGRAMMA

- Apertura ore 20:00

- Standing Dinner by Ristorante Scola di Castelbianco

- Music by Davide Penna

- Performance by LaReds

- Show by Stardust Show

- Special Guest: Jo Squillo

- Club Disco ore 00:30

- Music by Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Elegant

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-deluxe-presents-wall-of-dolls-friday-7th-june-2024--158317/channel--le-vele





Le Vele Alassio Saturday Stylhertz 8th June 2024



Join the coolest party ever!

Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 8th June 2024

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

SATURDAY STYLHERTZ

LINE UP (A-Z)

Giorgio V.

Stefano Pain

Tigani



TIMETABLE

23:00 > 01:30 - Tigani

01:30 > 03:30 - Stefano Pain

03:30 > 05:00 - Giorgio V.



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-saturday-stylhertz-8th-june-2024--159583/channel--le-vele



Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721