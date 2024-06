Calcio, Albissole. Ufficiale l'ingaggio del ds Lasio, ancora con i ceramisti capitan Rebagliati, Iadanza e Mancini

Il comunicato:

È l'ora delle conferme e dei nuovi volti in casa Albissole.

Nella giornata di oggi si è conclusa la trattativa per il nuovo D .S. che sarà Luca Lasio ultima stagione al Millesimo e per il quale si ringrazia la Società in attesa del trasferimento ufficiale del 1 Luglio.

Seguono tre graditissime conferme a partire dal Capitano Danilo Rebagliati che continuerà a vestire il biancoceleste dei Ceramisti insieme al centrocampista Francesco Iadanza e all'attaccante esterno Matteo Mancini.

Altre importanti novità nei prossimi giorni.