Calcio. La nuova maglia del Genoa è un tuffo nel passato per Marco Carparelli: "Che emozione! Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto"

"Era un altro calcio, un'altra realtà e un altro ambiente. La passione nei confronti del Genoa non è mai mancata, ma in ogni partita era necessario lottare per alimentare l'entusiasmo della piazza. Adesso lo stadio è sempre esaurito ed è veramente una bella esperienza assistere alle gare al Ferraris: si respira veramente un clima di grande soddisfazione".

"In campionato mancano solo tre partite e vogliamo affrontarle nel miglior modo possibile. Il bilancio della stagione? Un'annata positiva, ma vissuta tra altri e bassi con buoni giocatori a cui è forse mancato un pizzico di esperienza. Penso soprattutto alle partite nel genovese, dove le nostre avversarie sono scese in campo con un altro tipo di mentalità. Sono però convinto che si possa costruire qualcosa di importante. Cordiale, Castiglione e Capello faranno il possibile per allestire una rosa competitiva. Con Carparelli? Me lo auguro! Ho dato tutto ciò che potevo dare, senza saltare mai un allenamento e arrivando alla soglia dei 48 anni nuovamente in doppia cifra. Sono pronto a lottare per la società in cui voglio stare: un club che mi faccia sentire importante e considerato, nella squadra e nell'intero ambiente".