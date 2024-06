Lo Zeronovanta riapre i battenti per la stagione estiva: la gestione affidata all'Usd Altarese

Il centro sportivo "Zeronovanta" si prepara alla riapertura per la stagione estiva. Venerdì scorso, al termine del Consiglio comunale, l'amministrazione Briano ha incontrato una delegazione di cittadini e i rappresentanti della società Usd Altarese 1929, accogliendo con grande entusiasmo la proposta di gestione della struttura.

La macchina degli uffici comunali si è messa in moto per avviare i procedimenti burocratici per stipulare la convenzione, che dovrebbe essere valida fino al 30 settembre. Questo accordo, richiesto dalla società sportiva per una prova, permetterà di tenere l’area esterna aperta tutti i giorni per l'intera giornata e renderà fruibile anche l’area interna.

Il sindaco Roberto Briano ha espresso soddisfazione per questa iniziativa, sottolineando come ciò consentirà l'organizzazione, con le dovute autorizzazioni, di tornei, attività ludiche in collaborazione con le scuole, eventi culturali e di beneficenza, coinvolgendo anche le associazioni del territorio.

"La prossima settimana faremo un incontro con l'Usd Altarese per proporre la convenzione - spiega Briano - Come amministrazione, vogliamo ringraziare sinceramente tutti coloro che, con impegno e dedizione, si sono messi in gioco per formulare questa proposta, con l’augurio che il gruppo si possa implementare e consolidare".