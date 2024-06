Calciomercato. Il commiato di Guarco dal Millesimo, Albissole in pressing sul difensore

Negli scorsi giorni il Millesimo aveva confermato la presenza di Simone Guardo all'interno dei ranghi giallorossi anche per il prossimo campionato.

Stamane però, attraverso i canali social, il difensore ex Savona ha salutato la società valbormidese, aprendo a una prossima avventura.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato è l'Albissole in questo momento la società in vantaggio per il centrale.

"Grazie davvero Millesimo. Per scelta mia personale le nostre strade si dividono. Sono stati dei mesi fantastici - scrive Guarco - di vittorie e di conoscenze di persone stupende. Ringrazio ancora tutti dal primo all ultimo mi avete fatto sentire sempre benissimo."