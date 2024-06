Calcio, Vado. Fresia ufficiale alla Luparense: "Perplesso dalle parole della famiglia Tarabotto". Il procuratore Bonvicini: "Gabriele ha giocato anceh con 40 di febbre..."

E' arrivata ieri l'ufficialità dell'approdo di Gabriele Fresia alla Luparense.

L'ex portiere del Vado ha raggiunto ieri il Veneto per la firma, accompagnato dal manager Alberto Bonvicini. Quest'ulitmo è apparso sorpreso e amareggiato dopo le dichiarazioni della famiglia Tarabotto riservate all'ormai ex estremo difensore rossoblu,

"Il sentimento di sorpresa prevale su tutto - racconta Bonvicini - soprattutto perchè Gabriele non si è mai tirato indietro a difesa del Vado, giocando in due occasioni anche con la febbre molto alta. Quando arrivò in rossoblu non era certo un signor nessuno, dato che Entella e Sampdoria erano sulle sue tracce da diverso tempo, inoltre dopo la partenza di Cirillo e l'infortunio di Ascioti ha avuto il merito di farsi trovare subito pronto, confermando la propria professionalità allenamento dopo allenamento".

Rammaricato anche il nuovo numero uno della squadra veneta.

"Sono rimasto davvero perplesso dalle dichiarazioni che ho potuto leggere. Ho parlato prima con l'allenatore e poi con il direttore esprimento la mia volontà di potermi misurare lontano da casa in una realtà diversa. La permanenza al Vado per me è stata davvero formativa, ringrazio per la fiducia anche i compagni, percepire la loro fiducia è stata basilare. La nuova avventura con la Luparense? Sono determinato a dare il meglio, con l'auspicio che si tratti di un ulteriore trampolino di lancio".