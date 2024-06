Danza. La Ninart Academy di Albenga illustra il primo anno di attività

NinArt Academy, scuola di danza, di ginnastica acrobatica e centro fitness, nasce il 1 aprile 2023 in via XXV aprile ad Albenga da un idea di Anna Busè, detta “Annina” insegnante di Danza Moderna e Danza Urban, Tecnico di 2o Livello di Ginnastica Acrobatica e Istruttrice fitness certificata Coni,coreografa e direttrice artistica della scuola.

Il progetto principale è quello di creare un posto ad Albenga , nei quali i ragazzi di tutte le età possano ritrovarsi per dedicarsi alle loro passioni prefissandosi obiettivi e traguardi da raggiungere.

Aiutata dal suo Direttivo composto dalla Presidente Lisa Busè - ristoratrice e Chef del nuovissimo Chiringuito del Rio di Vadino- dalla segretaria Francesca Timo - albenganese doc , figlia del professor Timo e della geometra Balbi- e infine dal Vice presidente Giovanni Busè - il comandante della meravigliosa Sea Light, e direttore del Mola Mola Diving Team di Alassio.

Fondamentali per lei, la sua Equipe di Insegnati :

Sara Balbi insegnate di danza moderna

Martina Filippone aspirante tecnico di ginnastica Acrobatica e Danza

Martina Esposito insegnante di danze urbane.

La Passione e l’amore che Annina ha investito in questa nuova apertura ha fatto sì che già centinaia di ragazzi e ragazze siano parte di questa meravigliosa famiglia sportiva che ha come basi solide l’amore per quello che si fa, il rispetto verso il prossimo, e la determinazione verso il raggiungimento degli obiettivi sportivi.

Il cavallo di battaglia di Annina come coreografa e direttrice artistica di NinArt Academy è portare in scena coreografie che hanno come trama temi sociali importanti, per citarne qualcuno: i disturbi del comportamento alimentare, la violenza sulle donne, le persone senza fissa dimora, il suicidio adolescenziale…

Per realizzare le sue coreografie le sue allieve partecipano attivamente con discussioni di gruppo in sala sugli argomenti scelti, dando la possibilità soprattutto alle giovani adolescenti di NinArt di parlare ed esporre le proprie idee.

La Maestra Annina è convinta che lo sport può salvare il mondo, e la comunicazione può essere la base di una società corretta e con idee e ideali giusti.

Lei dice sempre che “la danza è una scuola di vita” e sta dimostrando a tutti che è davvero così.

Rendiamo noti i risultati ottenuti nel primo anno di attività.

Expression competizione internazionale tenutasi a Firenze :

-Ottave classificate su 30 tra Stati e comuni.

Festival internazionale della danza Città di Pietra Ligure

• 3 medaglie d’argento e 1 bronzo

Festival Internazionale della Danza Fil

- 7 medaglie d’argento, 4 Bronzi e 2 oro

Festival internazionale Expo danza

-3 argenti e 2 bronzi