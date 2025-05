Outdoor. Finalborgo, dieci nuove rastrelliere per i bikers. Folco: "Una risposta per armonizzare la convivenza"

Un nuovo servizio per armonizzare sempre più la convivenza tra i residenti e i tanti turisti che scelgono Finalborgo come base per una sosta prima o dopo un'escursione nei sentieri del Finalese a bordo delle loro biciclette.

Sono dieci le nuove rastrelliere acquistate dal Comune di Finale Ligure, su iniziativa degli Assessorati ai Lavori Pubblici e al Turismo, in fase di installazione in questi giorni nel rione, per dare una risposta alla richiesta di maggior ordine e decoro di uno dei Borghi più belli d'Italia, emersa con l'incremento del fenomeno del turismo outdoor.

Queste, attraverso le quali si intende fornire ai bikers un luogo dove poter riporre il proprio mezzo senza doverlo lasciare liberamente, saranno equamente divise tra Piazza Aycardi, Piazza Garibaldi, Piazza del Tribunale, Via Nicotera e Piazza San Biagio. In quest'ultimo caso, la posa delle rastrelliere richiederà il cambiamento dell'attuale assetto delle panchine presenti nella piazza, che rimarranno sempre nello stesso numero, ma con diversa disposizione.

"Con questa iniziativa diamo una prima risposta, seppure in via sperimentale, alle richieste dei nostri cittadini per gestire la questione, e al tempo stesso diamo ai nostri ospiti la possibilità di avere un luogo dove poter parcheggiare i loro mezzi", dichiara l'Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco. "Per questo, stiamo valutando anche soluzioni più strutturate, come l'installazione in futuro di depositi più ampi, dotati di sistemi di guardianaggio o contrassegni, in modo che i proprietari possano allontanarsi lasciando le proprie bici in piena sicurezza. Per ora, ci riserviamo di valutare in questa fase sperimentale l'iniziativa, della quale cercheremo di carpire pregi e difetti, per addivenire a una soluzione condivisa con quelle che saranno le esigenze e le osservazioni che via via emergeranno".