Dolori muscolari o postura scorretta? A Loano il chinesiologo Stefano Mazzarese può aiutarti a ritrovare la salute

Prevenire disturbi muscolo-scheletrici e tornare a muoversi con serenità, migliorando in generale la propria salute non è un miraggio, ma un obiettivo concreto se si è seguiti dalla persona giusta. A Loano, il dott. Stefano Mazzarese, chinesiologo e massaggiatore sportivo, accompagna ogni giorno persone di tutte le età in un percorso di benessere su misura, che parte dal corpo per arrivare a migliorare la qualità della vita.

Laureato in Scienze Motorie: Sport e Salute presso l’Università degli Studi di Genova e con specializzazioni riconosciute dal CONI e dall’AICS in massaggio sportivo e massaggio mio-fasciale avanzato, il dott. Mazzarese unisce competenze tecniche, ascolto e personalizzazione. Il suo lavoro non si limita a “fare allenare”, ma punta a rieducare il corpo, correggere posture scorrette, alleviare dolori e accompagnare gli sportivi – amatori o agonisti – nel miglioramento della propria performance.

Il chinesiologo è un professionista della prevenzione, ma agisce anche a scopo terapeutico. Se hai dolori ricorrenti, una postura scorretta, o vuoi semplicemente tornare a sentirti in forma e in equilibrio, la sua consulenza può fare la differenza. Ogni piano viene studiato in base alle caratteristiche fisiche, allo stile di vita e agli obiettivi della persona: non esistono percorsi standard, ma strategie personalizzate per stare meglio e restare attivi a lungo.

Tra i servizi offerti nello studio Mazzarese Wellness di via Aurelia 416 a Loano:

Rieducazione motoria, con esercizi mirati per recuperare la corretta funzionalità articolare e muscolare.

Massaggio sportivo, ideale per chi pratica sport, ma anche per chi ha tensioni e dolori muscolari da vita sedentaria o stress.

Preparazione atletica personalizzata: per migliorare prestazioni e prevenire infortuni.

Analisi antropometrica e video analisi del movimento, per monitorare i progressi e correggere gesti tecnici e posture scorrette.

Lo studio di Mazzarese è un punto di riferimento per chi vuole ripartire dal proprio corpo con un approccio serio, moderno e scientifico. Per info o appuntamenti è possibile contattare il numero 334 155 5626. Segui anche la pagina Instagram per aggiornamenti, consigli e curiosità dal mondo del movimento e della prevenzione di tante patologie.