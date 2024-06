Calcio, finale playoff per la Serie D: alla Cairese il primo round, nel valzer del gol del "Brin" il Terni va ko 4-2

CAIRESE - TERNI 4-2 (21' Sassari, 36' Sogno, 62' Silvestri, 72' Sogno - 61' Romeo, 64' Bagnato)

FINISCE QUI. IL PRIMO ROUND DELLA FINALE PLAYOFF ALLA CAIRESE, TERNI BATTUTO 4-2. Domenica prossima il ritorno in Umbria

93' Pacilli va giù in area, non ci sono gli estremi per il penalty. Giallo per perdita di tempo a Scalvini

90' cinque minuti di recupero

89' guadagna un preziosissimo angolo la Cairese, decisiva la deviazione di un difensore ternano sul destro di T. Graziani

86' squadre stanche che rischiano parecchio da una parte all'altra, Gandolfo in panchina predica calma, è importante per i gialloblu tenere a distanza di due i rossoverdi

84' Tozzi Borsoi imbuca un gran pallone per De Sagastizabal, Scalvini in uscita contrasta l'attaccante rossoverde evitando guai peggiori

83' crampi per Anselmo, il Terni chiede che venga recuperato tutto

79' T. Graziani rileva Sogno, che esce tra gli applausi del "Brin"

78' De Sagastizabal lotta e difende palla servendo all'indietro su Bagnato, apertura per Pacilli che cerca un gol da cineteca spedendo però alle stelle

76' Boschetto si gioca la carta Bogarin, esce Turone

72' SOGNO, 4-2 CAIRESE: prosegue il valzer del gol al "Brin", colpo di testa vincente da pochi passi del centravanti argentino, gialloblu nuovamente sopra di due su un Terni che dietro continua a concedere troppo

70' soffre adesso la squadra gialloblu: affonda con pericolosità, specie sulla corsia mancina, la formazione umbra

68' Chiarlone al posto di Facello, non deve disunirsi la Cairese

66' tre gol in meno di quattro minuti, fuochi d'artificio e continui ribaltamenti in una gara in cui il Terni ha avuto la forza di rientrare prepontemente

64' ANCORA IN GOL IL TERNI, Bagnato riporta a -1 i rossoverdi: destro in corsa all'altezza del dischetto dopo il preciso suggerimento di Carletti, sono due gol comunque pesanti, segnati in trasferta, a favore dell'undici ternano

62' IL TERZO GOL DELLA CAIRESE, gran gol di Silvestri: serpentina dell'ex Ligorna, sinistro da fuori area che si infila alle spalle di Cunzi, è di nuovo +2 per la squadra gialloblu

61' ROMEO, ACCORCIA IL TERNI: il solito Pacilli, su punizione, trova sul secondo palo l'incornata del numero tre rossoverde, nulla può Scalvini, 2-1 il nuovo parziale

58' angolo di Pacilli, Tozzi Borsoi in precario equilibrio manda abbondantemente sopra la traversa, quanta fatica per il classe '79 ad impensierire la difesa gialloblu...

57' Bagnato questa volta scappa alla marcatura di Facello, pallone forte e teso nel cuore dell'area piccola dove Boveri spazza in rimessa laterale

54' Sassari si divora il 3-0: Anselmo scappa a sinistra e mette in mezzo un gran pallone che il numero sette gialloblu, in spaccata, non riesce a spedire in fondo al sacco

53' Borrello inserisce De Sagastizabal e Proeitti al posto di Fabris e Pescicani

51' è una direzione molto british quella di Burattini di Roma 1, il capitano del Terni non gradisce i mancati fischi dell'arbitro laziale

48' altro corner battuto con il contagiri da parte di Silvestri, sul secondo palo sbuca Sogno che non riesce però a trovare lo specchio

Si ricomincia, nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con la Cairese avanti 2-0 sul Terni, decidono al momento le reti di Sassari e Sogno

45' tre minuti di recupero

42' la Cairese è sempre minacciosa quando si affaccia nella metà campo avversaria, tutt'altro che irresistibile la retroguardia di un Terni che solo dalla mediana in su dà la sensazione di poter mettere in difficoltà la squadra di Boschetto

40' Pacilli in dribbling finisce giù in area, stesso metro di giudizio da parte del direttore di gara che lascia proseguire tra le proteste umbre

36' SOGNO, IL RADDOPPIO GIALLOBLU. Cross di Facello per lo stacco perentorio, in anticipo sul diretto avversario, dell'attaccante argentino, Cunzi è battuto per la seconda volta, 2-0 al "Brin"

35' squadre spaccate, la Cairese riparte con Sogno che appoggia in mezzo a Silvestri, sinistro masticato che trova comunque una preziosa deviazione che porta nuovamente i gialloblu alla bandierina

32' grande corner battuto da Silvestri, Facello salta più in alto di tutti mancando di poco il bersaglio

31' cambio di passo micidiale da parte di Anselmo, rasoiata in mezzo a cercare Sogno che viene anticipato di un soffio

29' rimane a terra Garbarino, probabile una storta per il difensore gialloblu, interviene la panchina per verificare le sue condizioni

27' Pacilli a cercare l'inserimento di Dida, pallone troppo lungo che viene raccolto da Scalvini

26' la reazione del Terni con la conclusione di Gaggiotti dopo un preciso fraseggio palla a terra, Boveri devia in angolo

23' proteste veementi dei valbormidesi per il duro contrastro da Silvestri e Pescicani, Burattini lascia correre, ma resta a terra dolorante l'ex Ligorna

21' SASSARI, CAIRESE IN VANTAGGIO. Tap in vincente del numero sette gialloblu dopo la corta respinta di un difensore umbro sul sinistro di Sogno, è avanti la squadra di Boschetto

16' qualità e rapidità nello stretto, sta alzando i giri Pacilli tra fila umbre, devono raddoppiare su di lui i giocatori di casa

13' occasionissima rossoverde: Pacilli illuminante ad aprire per Carletti, saltato Anselmo prima di concludere col mancino, grande risposta di Scalvini che è reattivo anche sul tap in di Tozzi

11' la sassata di Sogno da circa venticinque metri, Cunzi con personalità non si limita ad alzare in angolo, pallone arpionato in presa alta

10' primi dieci minuti di gara e la Cairese sembra superiore sul piano tecnico: occhio però alle sfuriate degli esterni del Terni, che possono creare problemi in fase di ripartenza

7' primo squillo anche degli umbri: Dianda mette in mezzo un pallone invitante su cui non riesce ad intervenire Dida, era comunque dubbia la posizione del numero quattro rossoverde

5' è 4-2-3-1 il modulo scelto dal tecnico ex Asti: Sassari-Turone-Anselmo alle spalle dell'unica punta Sogno, Facello terzino destro con Garbarino dalla parte opposta

3' ancora pericolosa la squadra di Boschetto: Facello in mezzo per Sogno, pallone solamente sbucciato che termina sul fondo dopo la mancata deviazione sul secondo palo da parte di Anselmo

2' Silvestri guadagna subito una punizione interessante subendo fallo da Fabris, Sogno con il destro trova la respinta della barriera, saltata con i tempi giusti

1' si parte! Cairese in tenuta gialloblu, colori tradizionali rossoverdi anche per il Terni

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Scalvini, Garbarino, Facello, Boveri, Lazzaretti, G. Graziani, Sassari, Turone, Sogno, Silvestri, Anselmo

A disposizione : Basso, Beltrame, La Rosa, Graziani T., Sow, Bogarin, Gjataj, Delishi, Chiarlone

Allenatore : Gandolfo (Boschetto squalificato)

TERNI: Cunzi, Dianda, Carletti, Gaggiotti, Dida, Romeo, Fabris, Bagnato, Tozzi, Pacilli, Pescicani

A disposizione : Ambrogi, Cianchetta, Gubbiotto, Valerio, Malerba, Ronconi, Lora, De Sagastizabal, Proietti

Allenatore : Borrello

Arbitro: Burattini di Roma 1

Assistenti: Muca di Alessandria - Martino di Cassino