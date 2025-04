La prestazione della terna arbitrale è l'unico motivo di fastidio per Fabio Macchia, ma il tecnico del Millesimo non ha lesinato complimenti ai suoi per la vittoria sulla Carcarese.

Un successo ottenuto dopo aver disputato un'ora in inferiorità numerica e che proietta i valbormidesi a una solo lunghezza dalla promozione in Eccellenza.