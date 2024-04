Calcio, Promozione. La S.F. Loano vuole il punto esclamativo, giornata essenziale in coda

Quella che inizierà alle 15:00 non sarà soltanto una domenica potenzialmente determinante per la S.F. Loano: come ribadito in settimana i rossoblu vincendo all'Olmo Ferro contro il Celle Varazze, prima inseguitrice del team guidato da mister Cattardico, avrebbero la certezza del primo posto e la conseguente promozione in Eccellenza.