Calcio, Serie D. En plein per le savonesi, prima al Chittolina per mister Roselli

Giornata finalmente positiva per entrambe le savonesi in Serie D.

Il Vado ha battuto 2-0 il Saluzzo con le marcature dei propri attaccanti, Alfiero e Vita, proseguendo nel periodo positivo.

Le indiscrezioni che abbiamo raccolto a fine marzo hanno trovato conferma ieri pomeriggio, con la presenza di mister Roselli al Chittolina al fianco del presidente Franco Tarabotto. Un segnale forte in vista della prossima stagione.

Boccata d'ossigeno per la Cairese che battendo la Vogherese con la rete di Biancheri torna in corsa per la competizione diretta.



VADO - SALUZZO 2-0

Marcatori: 40' Alfiero, 68' Vita



VADO: Bellocci; Foglio, Cottarelli, Montesano, Michelucci; Abonckelet (40' st Troiano), Mameli, Picone (38' st Monteverde); Capra (17' Vita); Merkaj (46' st Prisco), Alfiero (33' st Donaggio).

A disposizione: Sattanino, Ndianefo, Pompilio, Corsa.

Allenatore: Boisfer.



SALUZZO: Vendramini; Gjergji (21' st Vada), Carli (38' st Birtolo), Scotto, Caldarola; Rivoira, Di Cesare (27' st Di Salvatore); Castineira, Allasina (38' st Orlando), Kone; D'Arcangelo (21' st Magnaldi).

A disposizione: Fiorenza, Milan, Carrino, Ronco.

Allenatore: Cacciatore.



Arbitro: Bissolo di Legnano





CAIRESE - VOGHERESE 1-0

Marcatore: 21' Biancheri



CAIRESE: Cangane; Boveri, Gargiulo, Lartey; Chiarlone, Castiglia, Lazzaretti (30' st Federico), Anselmo (20' st Garbarino); Sokhna (20' st Diagne), Oubakent; Biancheri (32' st Fernandez).

A disposizione: Zanon, Bellotti, Ngamba, Vignaroli.

Allenatore: Solari.



VOGHERESE: Guarnone; Balesini, Milani, Sacco (1' st Bordon); Poropat, Monza (16' st Corioni), Tunesi, Losio (36' st Tahiri), Usardi; Cappadonna (16' st Zoppi), Zito.

A disposizione: Norito, Velaj, Vitanza, Asei Conte, Sollini.

Allenatore: Macchetti.



ARBITRO: Schmid di Rovereto.