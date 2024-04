Calcio. Prima Categoria B, scatto Multedo in chiave secondo posto: Vadese battuta 3-0 in un finale incandescente

VADESE - MULTEDO 0-3 (44' Donato, 76' Vignon, 79' Bisio)

FINISCE QUI. SCATTO MULTEDO AL SECONDO POSTO, VADESE AL PRIMO KO IN QUESTO 2024, al "Chittolina" finisce 3-0 per i genovesi in un finale tesissimo dentro e fuori dal campo

87' si sono placati gli animi dopo alcuni minuti a dir poco incandescenti, si aspetta il fischio finale di una partita che lancia il Multedo al secondo posto in classifica

83' tensione totale in tribuna, volano parole grosse e diversi spintoni, clima pesante in un finale di fuoco

81' c'è un rosso anche per Vallone, clima incandescente con Di Maria che ha perso il controllo della gara

79' SEGNA ANCHE BISIO, TRIS MULTEDO: sinistro da pochi passi che trafigge Ceraolo, ma resta dubbia la posizione del giocatore granata

77' situazione a dir poco complicata per la Vadese, costretta a mandare in campo il secondo portiere Ceraolo al posto di Berardinucci

76' VIGNON! RADDOPPIO DEL MULTEDO. Contropiede micidiale dei genovesi finalizzato dal numero sette dopo la respinta di Garbini sul sinistro di Donato, E c'è anche il rosso diretto ai danni di Mitu per proteste.

74' Esposito e Ninivaggi le nuove mosse di Monte, escono Giannone e Mandaliti

73' problemi di cross per la Vadese, Marchi questa volta spedisce direttamente sul fondo.

71' "gestiamola meglio!" urla Bazzigalupi ai suoi, fase cruciale del match in ottica griglia playoff

70' ed è proprio Raffa a tentare la girata in area dopo un contatto tra Vallone e un difensore genovese, respinge la retroguardia granata

66' entra anche Raffa nella Vadese, fuori Signori

65' Piu in verticale a cercare un compagno che non c'è, il Multedo al momento gestisce senza troppi patemi l'1-0 di Donato

61' Bazzigalupi si gioca intanto la carta Vignon, esce Schiano

60' Salis verso lo specchio, svetta Bellicchi che allontana di testa subendo anche fallo

59' giallo per Perucchi e punizione dal vertice a favore degli azzurrogranata

57' ancora un traversone direttamente tra le braccia di Parodi, ma la Vadese sta pian piano cercando di aumentare i giri del motore nel tentativo di raddrizzare il risultato

56' è una Vadese stranamente imprecisa in fase di palleggio, non riesce a scuotersi la formazione di casa dopo la rete subita a fine primo tempo

53' subito il dai e vai tra Signori e Vallone, cross del centrocampista che Parodi neutralizza con sicurezza

52' Monte prova a dare una scossa ai suoi, dentro Vallone al posto di Tona

51' destro improvviso di Bellicchi, c'è potenza ma non angolazione nella sua conclusione, Mitu controlla senza problemi

46' si ricomincia, nessun cambio al momento

SECONDO TEMPO

Dopo tre minuti di recupero si chiude il primo tempo, conduce 1-0 il Multedo sulla Vadese

45' da rivedere posizionamento della retroguardia azzurrogranara e uscita di Mitu, che si è trovato a metà strada facilitando la conclusione di Donato.

44' DONATO! MULTEDO IN VANTAGGIO. Pallone in verticale per l'attaccante granata che scappa via sul filo del fuorigioco e beffa Mitu in uscita con un preciso pallonetto che porta avanti la squadra di Bazzigalupi

42' il portiere genovese in presa alta fa il suo pallone

41' ha preso campo la Vadese in questo finale di tempo, altro piazzato questa volta dai pressi della bandierina alla destra della porta di Parodi

39' Piu spara alle stelle, occasione sciupata dall'attaccante di casa

37' Di Maria fischia un fallo su Mandaliti al limite dell'area genovese, mattonella interessante per vari giocatori che stanno sistemando con cura il pallone

36' errori di misura da una parte all'altra, inevitabile che le occasioni da rete continuino a latitare...

34' richiamo verbale del signor Di Maria all'indirizzo di mister Monte, non gradisce la tribuna del "Chittolina"

28' punizione di Bellicchi completamente fuori misura, gara ancora poveri spunti dopo quasi mezz'ora

20' si aprono spazi invitanti per le ripartenze di una Vadese che deve ancora trovare la giuste misure in campo

17' Pulina ruba palla a metà campo e va alla conclusione da fuori, deviazione di un difensore che taglia fuori causa Parodi con la sfera che termina di poco a lato

15' partita ancora in fase di studio, Bazzigalupi dalla panchina chiede maggior coraggio ai suoi

8' chance Multedo con Bellicchi, tentativo al volo sul cross di Schiano e pallone che termina non distante dall'incrocio a Mitu battuto

5' nutrita rappresentanza di tifosi genovesi posizionati nel settore ospiti

2' subito pericolosa la squadra di Monte, punizione dalla trequarti battuta da Salis e tocco sotto misura da parte di Tona, che non riesce però ad imprimere la forza necessaria alla sfera, raccolta da Parodi

1' si parte! Vadese in completo bianco, maglia biancorossa a strisce verticali per il Multedo. Stacco cromatico rivedibile

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADESE: Mitu, Pulina, Marchi, Berardinucci, Garbini, Mandaliti, Tona, Signori, Salis, Giannone, Piu

A disposizione : Ceraolo, D'Anna, Esposito, Sarpa, Fiori, Vallone, Raffa, Ninivaggi, Martino

Allenatore : Monte

MULTEDO: Parodi, Perucchio, Bruno, Bellicchi, Chirivino, Giulianino R., Bisio, Oggianu, Donato, Degl'Innocenti, Schiano

A disposizione : Allegri, Demartini, Parodi, Mukaj, Cherici, Giulianino A., Vignon, Diop, Becciu

Allenatore : Bazzigalupi

Arbitro: Di Maria di Chiavari