Calcio, Savona. Già tanti i nomi sul piatto per i biancoblu di mister Monte

La nomina di mister Fabrizio Monte è arrivata solo ieri, ma già da qualche giorno i contorni dell'organico biancoblu sembrano essere già stati ben tracciati.

Tre i profili che il mister potrebbe ritrovare dopo l'esperienza comune alla Vadese: il difensore Pablo Andres Garbini, classe 1983, il difensore Matteo Marchi, classe 1998, e l'attaccante ventireenne Niccolò Più.

Per la mediana il nome più chiacchierato è quello di Divine Fonjock, reduce dalla vittoria del campionato con l'Albissole, mentre per l'attacco sembra prossimo il ritorno in Liguria di Fabio Rignanese, reduce dal triennio con la casacca dell'Ovadese (Promozione piemontese) con ben 37 reti realizzate.

Tanti i nomi sul taccuino biancoblu, non resta quindi che aspettare eventuali novità.