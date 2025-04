Calcio, Serie D. Il Vado mette a rischio anche i playoff, la Cairese pareggia a Varese e tiene ancora aperta la strada per la salvezza diretta

Il barometro segna coperto per le uniche due formazioni savonese rimaste all'interno dei ranghi del girone A di Serie D.

Bisognerà infatti attendere l'ultima giornata di campionato per capire se il Vado e la Cairese parteciperanno (pur con intenzioni opposte) agli spareggi post regular season.

I rossoblu hanno disputato un primo tempo palesemente insufficiente contro la Lavagnese, incassando il gol di Mutton. Meglio nella ripresa dove, nonostante l'inferiorità numerica causata dal rosso a Michelucci, il team di Boisfer è stato fermato due volte dai legni.

Per arrivare ai playoff il Vado dovrà battere domenica prossima il Derthona, traguardo minimo dopo una stagione già oltremodo negativa.

Necessità identica per la Cairese. Nessun gol per i valbormidesi a Varese (Biancheri ha centrato la traversa nel corso del primo tempo), ma all'Ossola è arrivato almeno un pareggio. Per far scattare la regola degli otto punti e garantirsi la salvezza, i gialloblu dovranno battere il Ligorna, sperando che la Vogherese non superi l'Oltrepo e che il confronto diretto tra Chieri e Borgaro termini con il risultato di parità.