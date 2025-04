Calcio. L'Imperia raggiunge la salvezza in Serie D. Buttu: "Miracolo? Direi più impresa titanica" (Video)

Un'annata piena di difficoltà, a partire dalla scorsa estate quando non era nemmeno stato riconfermato, per poi essere richiamato e portare l'Imperia a un traguardo che lui stesso definisce "un'impresa titanica".

Ma questa salvezza diretta senza passare dai playout ha davvero tutte le caratteristiche di un miracolo, che tra le firme principali porta quella di mister Pietro Buttu. Ecco le sue considerazioni a fine partita nello 0-0 contro la Vogherese e con in mano una maglietta celebrativa: quella delle sue 100 panchine in nerazzurro, un regalo fatto dai giocatori per un traguardo tagliato nella sfida contro il Gozzano di tre settimane fa.