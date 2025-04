Calcio, Baia Alassio. Prestazione da 8 in pagella per Pampararo contro la San Filippo: "Se sarà spareggio ci faremo trovare pronti "(VIDEO)

Anche gli avversari, non solo i propri compagni di squadra, si sono complimentati con Andrea Pampararo al termine di San Filippo - Baia Alassio.

Il portiere giallonero è stato infatti autore di una prestazione da 8 in pagella, tenendo conto del rigore parato in avvio di gara a Carparelli e di almeno altri due interventi a dir poco miracolosi.

Una bella soddisfazione per una vera bandiera delle vespe, ora in attesa dell'esito della gara di domenica prossima tra Imperiese e Ospedaletti. In caso di successo orange sarà si spalancherebbero infatti le porte dello spareggio.