Calcio, Savona. Massimiliano Natrella riabbraccia i colori biancoblu, sarà il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile

L'annuncio:

"Siamo molto lieti di comunicare che Massimiliano Natrella sarà il Responsabile dell’Area Tecnica del Settore Giovanile Biancoblu e affiancherà il Responsabile del nostro Settore Giovanile Gianfranco Pusceddu nell’organizzazione delle attività di base e relative dinamiche.

Per Mister Natrella un ritorno, dopo aver allenato diverse leve del Savona dal 2013 al 2020 è stato Direttore Tecnico del Settore Giovanile del Varazze.

La sua ultima esperienza calcistica degli ultimi due anni è stata di Selezionatore della Rappresentativa Provinciale per la Federazione e per il gruppo Under 14.

Bentornato Massimiliano!"