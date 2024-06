Calciomercato, Vado. Mikhaylovskiy e Valagussa sul taccuino del Varese

Secondo i tam tam provenienti dal "Chittolina" sarà un Vado particolarmente rinnovato quello che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D.

Dopo la vittoria dei playoff tanti club hanno messo nel mirino i giocatori appartenenti all'organico guidato da Marcello Cottafava tra cui il Varese, tra le squadre da tenere maggiormente d'occhio nella prossima stagione,

Da quanto filtra dalla Lombardia, i biancorossi sembrano infatti aver allungato l'occhio sul difensore classe 1989 Vladimir Mikhaylovskiy, autore del gol partita nella finale playoff a Vinovo e sulla mezz'ala trentunenne Paolo Valagussa.

Due possibili colpi da novanta per mister Floris, in attesa delle dovute conferme nel momento in cui apriranno le liste di trasferimento.

Sul fronte arrivi si attende la fumata bianca per Gagliardi. La trattativa è chiusa, si aspetta solo l'ufficializzazione.