Coppa Italia Promozione. CERIALE CLAMOROSO! I BIANCOBLU TRIONFANO AI SUPPLEMENTARI E RAGGIUNGONO LA FINALE

BUSALLA - CERIALE 4-4 (Repetto 20', Mariani 25', Autogol 45', Francesia Berta 101', G. Prudente 113', Bonifazio 118', Bonifazio 123')

18' SEGNA BONIFAZIOOOO SU PUNIZIONEEE, INCREDIBILE: IL CERIALE E' IN FINALE

17' fallo di Owusu e cartellino per aver fermato Gayubo, ultima occasione della sfida tra le mani del Ceriale

16' CHE PARTITA A BUSALLA, MEGA OCCASIONE DEL BUSALLA, PARATA DI VINCI E POI SALVATAGGIO DI GIUDICE SULLA LINEA

15' tre di recupero

14' Doppio giallo per G. Prudente, anche il Ceriale in dieci. Poco dopo, rosso anche al vice allenatore del Busalla per proteste

13' BONIFAZIOOOO, 3-4 CERIALE! PALLA ANCORA IN AREA DOPO UN CROSS E IL CLASSE 2007 INSACCA: ESPLODE IL CERIALE

11' occasione Ceriale su un piazzato, Bonifazio non trova la porta. Ammonito poco dopo G. Prudente

8' ACCORCIA IL CERIALE, GIACOMO PRUDENTE DIRETTAMENTE CON UN RILANCIO, FRITTATA DI FIRPO

7' sono stati abilmente nascosti i palloni da parte della panchina del Busalla, tutti messi dietro la recinzione, fa parte del gioco però...

6' doppio cambio Ceriale: Giacomo Prudente e Gualberti per Secco e Mariani

2' sfiora il quinto gol il Busalla con Repetto, stacco provvidenziale di un difensore sul pallonetto

22:20 ripartiti

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

18' termina la prima frazione

17' POKER BUSALLA! Lancio lungo per il bomber che controlla e si invola in area, poi il tiro ad incrociare a superare Vinci

15' si gioca la carta Bonifazio Mambrin, lascia il campo Gagliano. Tre di recupero dalla battuta della punizione

13' DOPPIO GIALLO PER GATTULLI! ESPULSO IL CENTROCAMPISTA MA FORTI PROTESTE DEL BUSALLA. Fallo sull'esterno destro e piazzato Ceriale

11' SEGNA IL BUSALLA! Palla alta per Repetto che controlla e smista a destra per Draghici, tirocross sul quale deve intervenire Vinci, respinta e Francesia Berta insacca

9' sulla punizione di Piccardo, stacca Vignolo, esito alto

7' entra Owusu nel Busalla, esce Ranasinghe. Il numero nove non ha gradito la sostituzione

4' crampi per Pescio, esce ed entra il 2008 Gaudino

3' altra botta di Repetto su punizione, palla sul fondo

1' subito Busalla pericoloso, prima con Piccardo, poi con Ranasinghe, respinge Vinci lo stacco

21:59 ripartiti

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

SUPPLEMENTARI

49' finiscono qua i tempi regolamentari, si va ai supplementari

47' Annullato il 3-1 del Busalla di Draghici, colpo di testa vincente ma segnalato un offside, ennesime proteste del Busalla

45' quattro di recupero

43' troppo cercato il rigore da parte di Ranasinghe, non abbocca Verdoia. Intanto il direttore di gara espelle il massaggiatore del Busalla

40' nulla di fatto la punizione di Piccardo, battuta mancina sulla quale ci sono anche delle timide proteste dei locali, ma Verdoia lascia proseguire

37' qualche fallo in piu nella seconda frazione, occasioni vere che latitano, squadre ben compatte e organizzate

33' giallo e poi rosso in pochi secondi a mister Repetti, non gradito il fuorigioco fischiato a Repetti. Nel Ceriale entra Gayubo al posto di Vierci

31' controllo super di Vierci sul contropiede del Ceriale, ma l'attaccante colpisce poi il difensore: fallo in attacco

27' ammonito Bilardi sulla fascia sinistra

25' proteste per un contatto in area da parte del Busalla, si riprende con un fallo laterale. Cambia qualcosa Repetti, retrocede sull'esterno sinistro Piccardo, mentre nel Ceriale si sono scambiati G. Beluffi e Vierci-

24' cambia anche il Busalla: Bilardi - Gottingi e Francesia Berta per Campaner

21' il primo cambio della sfida è del Ceriale, lascia il campo Vignola ed entra Luca Beluffi

20' aveva segnato un gran gol Pelissa, palo gol ma tutto fermo per fuorigioco: panchina di casa furibonda

18' prova Beluffi sul piazzato dal limite, respinge Firpo la traiettoria sul palo lontano

15' ammonito Campaner, gran botta su Vierci nel contrasto sul lancio di Mariani, proteste Busalla per il fallo e la sanzione assegnati

8' il primo ammonito della ripresa è Gattulli

6' sul piazzato, lunga battuta di Ymeri, stacca Draghici ma palla sul fondo

5' rientrato non benissimo il Ceriale, qualche pallone perso, con l'ultimo che costa il giallo a Genduso, obbligato a fermare Repetto

1' subito un pericolo creato dal Busalla, Pelissa spara alto da buona posizione sul secondo palo. Esterni invertiti per Busalla, Campaner a sinistra e Gottingi a destra

21:06 ripartiti

SECONDO TEMPO

50' termina qua la prima frazione, risultato di perfetta parità e per ora sarebbero supplementari

46' ammonito Gottingi

cinque di recupero

45' 2-1 BUSALLA! AUTOGOL SUL CROSS DI GOTTINGI! Aveva respinto l'insidiosa traiettoria Vinci, ma sfera poi sul corpo di Genduso e poi in porta, molto sfortunata la squadra di Mambrin

43' ammonito Vinci

38' Gattulli falloso vicino alla bandierina, fallo netto su Beluffi

36' nuovamente cerca la perla Repetto su punizione, esito alto stavolta

29' falloso Ymeri su Gagliano, giallo per il centrocampista di casa

27' risponde il Busalla con subito un tiro di Pelissa nata da una bella azione, Vinci c'è e mette in corner

25' PAREGGIA IL CERIALE! Lancio sulla destra per Beluffi che anticipa il difensore e poi va al tiro incrociando, non ci arriva Firpo, ma sulla linea salva momentaneamente Gottingi, poi il tap in di Mariani

20' SUPER PUNIZIONE DI REPETTO, GRAN GOL DEL BOMBER DI CASA

19' ammonito Vignola, poco prima Repetto riceve in area un pallone alto, stop non dei migliori e il Ceriale recupera bene. Al tiro, in seguito, va anche Piccardo ma non trova la porta

16' situazione simile ma per il Ceriale, non ravvisa nulla l'arbitro con Beluffi che finisce a terra. Pochi secondi dopo, un po' di tensione in campo, pare aver subito un colpo Genduso da Repetto, si riprende senza cartellini

15' Repetto sbatte sul muro dal piazzato, palla poi a Ymeri che scappa sulla destra e va al cross, allo stacco lo stesso Repetto, palla alta

14' esce bene e con qualità il Busalla, fermato poco prima dell'area Repetto da Secco che è il primo ammonito della sfida

10' atteggiamento giusto del Ceriale in questi primi minuti, altro piazzato conquistato dai biancoblu ospiti

9' prova la botta Vignola su punizione, conclusione fuori dallo specchio

5' schema su corner per il Ceriale, al tiro Beluffi ma la conclusione sbatte su un difensore

4' il primo tiro è di Ymeri, non trova la porta il centrocampista

20:01 partiti

PRIMO TEMPO

Soltanto novata minuti (o piu') si frappongono tra una storica finale di Coppa e il Ceriale di Mambrin e Fazio. I biancoblu, proveranno a fare l'impresa al Comunale di Busalla contro la formazione di Repetti, ad un passo, tra l'altro, della vittoria matematica del proprio girone e al ritorno in Eccellenza.



Formazioni

BUSALLA: Firpo, Gottingi, Campaner, Ymeri, Vignolo, Gattulli, Repetto, Piccardo, Ranasinghe, Draghici, Pelissa

A disposizione: Di Terlizzi, Burdo, Bilardi, Goffredi, Owusu, Re, Francesia Berta, Ottoboni, Caneva

Allenatore: Repetti



CERIALE: Vinci, Edoardo Prudente, Giudice, Gagliano, Secco, Genduso, Pescio, Vignola, Vierci, Mariani, Gabriele Beluffi

A disposizione: Negro, Cortesi, Giacomo Prudente, Loris Andreetto, Luca Beluffi, Gaudino, Gualberti, Bonifazio, Gayubo

Allenatore: Mambrin



Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistenti: Federico Di Benedetto (Novi Ligure) - Luigi Arado (Genova)