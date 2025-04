E' una serata a suo modo storica per il Cisano, pronto a scendere in campo alle 20:30 per la semifinale di andata di Coppa Liguria.

L'avversaria sarà il Voltri 87, prima forza del girone C, con numeri davvero importanti: in 22 partite in campionato i genovesi hanno raccolto 18 vittorie, due pareggi e appena due sconfitte.

Il primo round si disputerà questa sera, il 23 aprile a gara di ritorno in provincia di Savona.

A dirigere la partita sarà Maria Chiara Delfino