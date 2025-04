Calcio, Carcarese. Bonifacino tiene vivi i sogni promozione: "A Millesimo sarà decisiva, andremo per i tre punti" (VIDEO)

Il gol è stata un’emozione enorme, faccio i complimenti ai miei compagni e allo staff, in settimana abbiamo lavorato benissimo. Con la Sestrese abbiamo dimostrato il nostro valore, facendo un’ottima partita contro una grandissima squadra. La Carcarese ci sarà fino alla fine, questa vittoria aveva un valore doppio, siamo riusciti ad ottenere i tre punti e la prossima settima ci aspetta la sfida con il Millesimo. Sarà una partita dura, in settimana la prepareremo come abbiamo preparato quella con la Sestrese e poi sabato vedremo quale sarà il verdetto. Sarà sicuramente un risultato decisivo, noi andremo a Millesimo per fare i tre punti”

Le parole di Diego Bonifacino, match winner di Carcarese-Sestrese, ai canali ufficiali biancorossi.