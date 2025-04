Indipendentemente dall'esito della competizione, la serata vissuta ieri sera dal Ceriale rimarrà negli annali del calcio dilettantistico.

Contro una squadra di livello, con tantissimi under in campo, i biancoblu sono riusciti tra il 113' e il 123' a recuperare tre reti, qualificandosi per la finale di Coppa Promozione grazie al 4-4 contro il Busalla.

Tante emozioni si sono accavallate nella testa e nel cuore di mister Mambrin, apparso giustamente provato nel post gara.